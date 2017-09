Gianfranco Crobu / Uomini e Donne, chi è il cavaliere del Trono Over nuova fiamma di Gemma Galgani

Gianfranco Crobu Trono Over

Oltre ai personaggi ormai ben noti, al Trono Over di Uomini e Donne in queste prime puntate della nuova edizione si sono presentati anche molti volti nuovi. Tra questi c'è anche Gianfranco Crobu, affascinante cavaliere che al centro del noto studio di Canale 5 ha confessato di avere 53 anni, di essere un venditore d'auto e di avere delle delusioni d'amore alle spalle. Sono proprio i dolori del passato che oggi lo portano a voler cercare la favola, come lui stesso conferma: "Dopo varie relazioni con tante principessine però alla fine mi sono reso conto che la principessina sono io. Sto cercando la mia regina per vivere la favola. - e continua - dopo la fine della relazione con la mia ex moglie ho avuto molte storie ma spero di trovare la donna della mia vita".

GIANFRANCO E GEMMA: NUOVO AMORE ALL'ORIZZONTE?

Gianfranco però diventerà da subito uno dei protagonisti di questa edizione; il motivo? La sua storia con Gemma Galgani. Dopo la fine della storia con Marco Firpo, Gemma infatti è pronta a fare nuove conoscenze e sarà proprio Gianfranco la prima. Tra i due, come ci hanno svelato in anticipo le nuove registrazioni che vedremo in onda prossimamente, c'è stata già qualche uscita e anche un bacio. La Galgani si è detta entusiasta di questa nuova canoscenza ma scopriremo soltanto prossimamente com'è andata a finire tra loro. Intanto sul web, dove Gianfranco è molto attivo, il cavaliere ha iniziato a ricevere le prime opinioni da parte del pubblico che non si è detto proprio felice di questa sua frequentazione con Gemma.

