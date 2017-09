Gianni Morandi, L'isola di Pietro / Il cantante presenta la fiction di Canale 5 in partenza il 24 settembre

L'Isola di Pietro

Gianni Morandi avrà il difficile compito di risollevare le sorti delle fiction di Canale 5, che negli ultimi mesi hanno dovuto fare i conti con ascolti non troppo soddisfacenti. Per farlo, il cantante amato da grandi e piccini esordirà il prossimo 24 settembre con L'Isola di Pietro, la nuova fiction caratterizzata da sei puntate nella quale interpreterà un pediatra dell'isola omonima della Sardegna. Tale figura sarà un punto di riferimento in tutto il paese, e avrà a che fare con i suoi piccoli pazienti e i genitori. Nella presentazione della nuova serie, infatti, il cantante di 'Fatti mandare dalla mamma' ha dichiarato: "Ho passato l'estate con ragazzini dai 6 ai 15 anni che mi indicavano come l'amico di Rovazzi, spero siano spettatori della fiction. Io dicevo che cantavo anche prima, dicevo chiedilo alla mamma e alla nonna, mi chiedevano è vero che hanno rapito tua moglie?"

Il ritorno alle serie televisive dopo vent'anni

Gianni Morandi ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua esperienza nella nuova fiction di Canale 5 L'Isola di Pietro, nella quale ha collaborato con attori del calibro di Cesare Bocci, Alma Noce, Cecilia Dazzi e Chiara Baschetti che presta il volto a sua figlia Elena. Il suo ritorno alla serialità è avvenuto a distanza di circa vent'anni dal suo precedente lavoro. Prima di allora, non aveva mai trovato la storia giusta che lo potesse appassionare, mentre L'Isola di Pietro sembra essere cucita su di lui, presentando molti dei suoi valori e delle sue passioni, a partire dalla corsa o dal giardinaggio. La decisione di tornare a recitare è giunta al momento giusto: "Prima non avevamo mai trovato la storia e l'occasione giusta, io ho fatto tante cose, questo era momento giusto per riprovarci, sono quasi più credibile adesso di 20 anni fa, ho la faccia più vissuta". Gli ingredienti sembrano esserci per un grande successo del Biscione, riuscirà il Gianni 'Nazionale' a risollevare le sorti di un prodotto in crisi?

