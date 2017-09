Giulia De Lellis fa infuriare tutti / L’attacco al veleno di Valentina Vignali a casa Signorini

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è la concorrente più criticata della casa del Grande Fratello Vip. La fidanzata di Andrea Damante è finita nel mirino non solo di alcuni coinquilini della casa ma anche del pubblico e di diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. A puntare il dito contro Giulia de Lellis è stata Valentina Vignali. Tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Valentina Vignali non corre buon sangue. Le due si sono conosciute lavorando per la stessa agenzia ma, successivamente, hanno intrapreso strade diverse anche se continuano ad incrociarsi. Valentina Vignali, nel salotto di casa Signorini, ha così lanciato una frecciatina a Giulia De Lellis cogliendo al balzo una dichiarazione di Belen. La Rodriguez ha commentato ai microfoni di Signorini prima l’avventura nella casa di Cecilia e Jeremias e poi la moda. Belen, infatti, ha dichiarato di non gradire affatto la ‘maschilizzazione’ delle donne. In particolare, la Rodriguez ha fatto riferimento alle varie blogger che, postando sui social la foto anche della “ciabattina della nonna” la rendono cool facendo così passare per passabile anche una cosa che non lo è. Valentina Vignali ha così sfruttato le parole di Belen per lanciare una frecciatina a Giulia De Lellis che, nella casa, sta sfoggiando le sue “ciabattine”.

GIULIA DE LELLIS CONTRO TUTTI

Giulia De Lellis, dunque, nel bene e nel male è una delle vere protagoniste della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Se, all’interno della casa, ha avuto la capacità di far perdere la pazienza a Daniele Bossari a causa di alcuni crackers senza glutine a cui il conduttore non vuole rinunciare per permettere anche agli altri di mangiarli, all’esterno della casa sono tanti a puntarle il dito contro. Dopo Asia Nuccetelli e Antonella Mosetti che non hanno esitato a far notare come, le discussioni dello scorso anno siano servite alla De Lellis per varcare la famosa porta rossa, Valentina Vignali le ha lanciato una frecciatina sottile. Giulia, infatti, entrando nella casa si è definita “un’esperta di tendenze”. Per la Vignali le “ciabatte” sono fuori tendenza?

