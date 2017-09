IL PATTO DEI LUPI/ Su Iris il film con Samuel Le Bihan e Vincent Cassel (oggi, 22 settembre 2017)

il film d'azione in seconda serata su Iris

NEL CAST ANCHE SAMUEL LE BIHAN E VINCENT CASSELL

Il patto dei lupi, il film in onda su Iris oggi, venerdì 22 setembre 2017 alle ore 23.20. Una pellicola d'azione con il titolo in lingua originale Le Pacte des Loups che è stata in Francia nel 2001 per la regia di Christophe Gans mentre nel cast sono presenti gli attori Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Monica Bellucci e Emilie Dequenne. Questo film si è rivelato ai botteghini un buon successo anche a livello internazionale. Infatti, a fronte di un budget speso per la propria realizzazione di circa 30 milioni di euro ne sono stati incassati complessivamente in tutto il mondo circa 71 milioni. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL PATTO DEI LUPI, LA TRAMA DEL FILM

Questa pellicola è basata sulla vera storia di quella che è passata alla storia come la bestia del Gevaudan, che partì come una leggenda ma poi finì per terrorizzare l’intera Francia nel diciottesimo secolo. Sul regno di Francia siede Luigi XV ma questo per lui non è un bel momento. Il suo regno infatti è in una fase di declino, così Luigi XV pensa di poter risollevare le sue sorti facendo indagare sul misterioso enigma che sconvolge il paese. Si tratta cioè di una feroce bestia che sta seminando il panico in Francia in quanto sta attaccando giovani e donne e bambini lasciando dietro di se una scia di morte e distruzione. Il re quindi per evitare il peggio decide di far arrivare sul posto un noto cavaliere del regno, il cavaliere di Fronsac ed il suo aiutante indiano Mani, che il cavaliere aveva conosciuto nel suo lungo viaggio fatto in America, che dovranno fare del loro meglio per capire esattamente le mosse di questa feroce bestia di Gevaudan provando in qualche modo a fermarla. L’arrivo però dei due uomini non verrà visto di buon occhio dagli uomini del posto in quanto contro di loro si alzerà un muro fatto di superstizione ed ignoranza e quindi la prima battaglia da fare è proprio questa di cercare di far ragionare i sudditi del regno di Luigi XV. Accanto al cavaliere però per fortuna ci saranno alcune persone che sapranno aiutarlo e sapranno essergli di conforto. Si tratta di una giovane donna aristocratica e di una donna abituata a vendere il suo corpo.

