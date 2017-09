IL SEGRETO / Anticipazioni puntate 22 settembre: Maria aiuta Alfonso a salvare Emilia?

Il Segreto

Doppio appuntamento con Il Segreto oggi su Canale 5: la telenovela spagnola andrà in onda, come già accaduto la scorsa settimana, per due puntate. La prima comincerà alle ore 16:20, appena dopo la fascia quotidiana con il Grande Fratello Vip, la seconda invece avrà inizio alle ore 21:15 circa. L'argomento del giorno sarà senza ombra di dubbio il ritorno di Maria da Cuba: è stata lei a mandare il messaggio al padre e a chiedergli di vederlo segretamente alla grotta. La figlia di Emilia infatti non potrà farsi vedere in paese dato che tutti la credono morta, a partire da Donna Francisca. Proprio la matrona potrebbe far valere ancora le vecchie accuse contro la sua figlioccia e farla arrestare. Dopo avere scoperto che la madre è stata arrestata, Maria si è subito imbarcata per la Spagna, nella speranza di dimostrare la sua innocenza. Sarà proprio lei ad aiutarla a smascherare Severiano Il Bello e a porre fine ai suoi ricatti una volta per tutte?

Maria, Alfonso e Raimundo uniti per aiutare Emilia

Nelle due puntate de Il Segreto di oggi, Raimundo si renderà conto degli strani movimenti di Alfonso e deciderà di seguirlo per scoprire cosa stia nascondendo. Sarà allora che si troverà davanti alla migliore sorpresa possibile ovvero all'adorata nipote tornata per salvare Emilia. Il trio, dopo l'inevitabile abbraccio, deciderà di lottare per scoprire la verità. Per questo, sarà necessario che Maria incontri quanto prima la madre. Facendo leva sulla sua carica di Intendente, Raimundo riuscirà a corrompere le guardie del carcere e a permettere che la nipote possa recarsi indisturbata da Emilia e parlare con lei. Riuscirà ad ottenere la confessione della madre? Problemi a non finire dovranno essere affrontati a Los Manantiales, a causa della notizia delle ustioni alla pelle di alcuni clienti. La produzione dei sali verrà immediatamente bloccata e Hernando, in compagnia dei suoi collaboratori, cercherà di capire cosa possa essere accaduto. Scoprirà presto il colpevole o finirà ancora una volta sulla cattiva strada?

