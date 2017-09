KEN UMANO PERDE I DENTI/ Rodrigo Alves, traumatico risveglio per il 34enne brasiliano

Rodrigo Alves, foto Instagram

Rodrigo Alves, il 34enne Ken umano brasiliano che la scorsa domenica è stato ospite di Barbara d'Urso raccontando dei suoi numerosi interventi chirurgici sostenuti fino ad oggi, è stato protagonista di una nuova disavventura. Questa volta non c'entrerebbero nulle le conseguenze di una operazione di chirurgia plastica. L'uomo entrato nel Guinness per essersi sottoposto al maggior numero di interventi estetici, infatti, nei giorni scorsi si è risvegliato nel peggiore dei modi trovando dei pezzi di denti sul cuscino. La sua dentatura perfetta ma soprattutto nuova di zecca, infatti, avrebbe ceduto, come spiega il Dailymail al quale è intervenuto lo stesso Ken umano, fortunatamente ironizzando sull'accaduto: "Sono un uomo fatto dalla testa ai denti", aveva commentato, spiegando come si sarebbe però svegliato senza tre di essi. "Ho dovuto correre in una clinica dentale di emergenza, che poteva incollare e fissare i miei denti in porcellana", aveva spiegato. Ma cosa è successo alla sua dentatura e perché avrebbe subito un danno così importante?

LA POSSIBILE CAUSA

Uno dei principali punti di forza di Rodrigo Alves, i denti (finti), rischiava di venire meno per via di un incidente di percorso inaspettato. Durante la notte, infatti, qualcosa sarebbe andata storta ed è stato lo stesso Ken umano a spiegarne i motivi. "Durante la notte devo aver avuto qualche tipo di incubo che mi ha spinto a strofinare i denti uno contro l'altro", ha spiegato il giovane amante della chirurgia estetica. In realtà i suoi denti sono stati spesso anche oggetto di critiche in quanto definiti troppo grandi e poco realistici. L'incidente si è verificato proprio dopo alcuni interventi di miglioramento. Ciò sarebbe avvenuto, stando a quanto dichiarato dal Ken umano al The Sun, dopo essere stato aggredito da alcune prostitute mentre era fuori a bere qualcosa con un'amica. In quell'occasione fu derubato dei suoi soldi. Insomma, due grane in colpo solo, a dimostrazione che essere una bambola umano non sempre coincide con una vita semplice ma anzi, "richiede una manutenzione costante", denti compresi. Gli interventi, dunque, sono destinati a salire rapidamente raggiungendo quasi 60 operazioni chirurgiche e oltre 100 procedure estetiche. Un vero e proprio record, non solo estetico ma anche economico.

