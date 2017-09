Kellan Lutz e Brittany Gonzales si sposano / Da Twilight all’altare: arriva il fidanzamento ufficiale

Kellan Lutz e Brittany Gonzales

Kellan Lutz e Brittany Gonzales si sposano. L’attore, reso famoso dalla saga dedicata ai vampiri “Twilight”, in cui ha interpretato Emmett Cullen convolerà presto a giuste nozze con la collega e co-protagonista Brittany Gonzales. A rivelare la clamorosa indiscrezione sulla vita sentimentale di Kellan Lutz è stata una fonte anonima ai microfoni di Us Weekly a cui ha raccontato di aver incontrato la coppia in un ristorante di New York durante una romantica cena in cui l’argomento principale è stato il matrimonio. Kellan Lutz e Brittany Gonzales sono pronti a pronunciare il fatidico sì. Al momento, tuttavia, non si sa molto sulle nozze dei due attori. La cerimonia, infatti, potrebbe essere celebrata sia a New York che a Los Angeles. I fans dei due attori sono al settimo cielo e non vedono l’ora di scoprire non solo la data in cui pronunceranno il fatidico sì ma anche tutti i dettagli sulle nozze.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI KELLAN LUTZ A BRITTANY GONZALES

Nel passato sentimentale di Kellan Lutz, ci sono diverse storie d’amore. Prima d’innamorarsi di Brittany Gonzales, infatti, l’attore di Twilight ha collezionato numerose storie che, tuttavia, non gli hanno donato la serenità e la felicità che gli sta danto la relazione con Brittany. Tra le tante fidanzate di Kellan Lutz, infatti, ci sono Brittny Ward, Sharni Vinson, Kelly Thiebaud, AnnaLynne McCord e Kayla Ewell. Con Brittany Gonzales, però, ha incontrato il grande amore. Lo scorso febbraio, l’attore, sui social, scriveva: “Ora so cosa sia il vero amore, l'ho saputo nel momento stesso in cui l'ho vista, è lei l'amore della mia vita, l'unica che Dio ha creato per me, grazie per esserci sempre, grazie per il tuo amore incondizionato. Per tutti voi che cercate l'amore, non accontentatevi di niente che non sia il suo meglio. Il vostro miglior amico è proprio dietro l'angolo, fidatevi di me, lo so bene, grazie a Dio”.

