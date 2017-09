LICENZA DI MATRIMONIO/ Su La5 il film con Robin Williams (oggi, 22 settembre 2017)

il film commedia in prima serata su La5

ROBIN WILLIAMS NEL CAST CON MANDY MOORE

Licenza di matrimonio, il film in onda su La5 oggi, venerdì 22 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia con il titolo in lingua originale License to Wed. Si tratta di un divertente film americano del 2007 che è stato diretto da Ken Kwapis con il soggetto che è stato scritto da Kim Barker e Wayne Lloyd i quali si sono occupati anche della sceneggiatura assieme a Vince Di Meglio e Tim Rasmussen. Le musiche sono di Christophe Beck, i costumi sono frutto del lavoro di Deena Appel ed il montaggio è stato realizzato da Kathryn Himoff. Nel cast ci sono nomi importanti del pianeta Hollywood a partire dall’indimenticato Robin Williams per poi passare per i vari Mandy Moore, John Krasinski, Christiane Taylor, Grace Zabriskie e Peter Strauss. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LICENZA DI MATRIMONIO, LA TRAMA DEL FILM

In questo film viene narrata la storia di una giovane coppia di fidanzati, Sadie Jones (Mandy Moore) e Ben Murphy (John Krasinski), i quali già convivono felici da moltissimo tempo. Tuttavia alla loro duratura e felice unione sembra mancare qualcosa, ed è porprio Ben a rendersene conto. Infatti il giorno dei festeggiamenti dell’anniversario dei suoi genitori, famiglia molto agiata e facoltosa, il ragazzo decide di chiedere alla sua amata di sposaro. Il sogno di Ben è quello infatti di sfruttare la ricca e lussuosa villa dei suoi genitori per realizzare un matrimonio da favola e poi partire alla volta di uno spumeggiante viaggio di nozze in una delle tante isole tropicali. Tuttavia, Sadie, seppur molto felice ed entusiasta della proposta gli confessa di non avere intenzione di fare un matrimonio così fastoso, ma piuttosto di volersi sposare nella parrocchia nella quale è cresciuta e che tutt’ora è frequentata dalla sua famiglia. Si tratta della chiesa di St. Augustine a capo della quale vi è un reverendo molto particolare e bizzarro. Sadie conosce molto bene il reverendo Frank (Robin Williams) e perciò vuole la sua approvazione e la sua benedizione per il suo matrimonio con Ben. Quando però Sadie e Ben si recano in sacrestia dal reverendo per dirgli la loro idea si sposarsi lì e per i documenti necessari, il reverendo Frank sembra essere contrariato. Con molta franchezza spiega loro che non vuole benedire la loro unione se prima non avranno frequentato e soprattutto superato il corso prematrimoniale. I due ragazzi sono increduli, ma se questa è l’unica condizione posta dal reverendo Frank, Sadie e Ben non possono far altro che accettare. Tuttavia, quello che pensavano essere un ordinario e semplice corso prematrimoniale, si trasforma in qualcosa di molto più complicato fatto da lezioni bizzarre, compiti a casa nonché intrusioni improvvise in casa loro.

