LO SPECIALISTA/ Su iris il film con Sylvester Stallone e James Woods (oggi, 22 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Iris

SYLVESTER STALLONE NEL CAST CON SHARON STON

Lo specialista, il film in onda su Iris oggi, venerdì 22 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola americana del 1994 che porta la firma del regista Luis Llosa, con Sylvester Stallone come protagonista nella parte di Ray Quick. Uno degli ultimi film d'azione della lunghissima carriera di Stallone, che in questa pellicola è affiancato da un vero cast di stelle fra gli altri attori protagonisti, tra i quali vanno assolutamente segnalati James Woods nel ruolo di Ned Trent, Sharon Stone nella parte di May Munro, Rod Steiger nella parte di Joe ed Eric Roberts chiamato ad interpretare la parte di Thomas, solamente per citare i più importanti di un film che ha rappresentato una delle più importanti produzioni degli anni Novanta. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LO SPECIALISTA, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Ray Quick, ex agente della CIA ora killer professionista che viene contattato da una donna molto affascinante, May Munro, che gli chiede di uccidere gli assassini dei suoi genitori, omicidi che tormentano da anni May. Si tratta di tre uomini che avrebbero assassinato i genitori di May quando era bambina, e Ray li individua facilmente e li fa saltare con delle cariche di esplosivi, di cui è un grande esperto. Il lavoro sembra fin troppo facile, infatti, non passa molto tempo che Ray capisce di essere stato raggirato da May, che l'ha usato per uccidere gli uomini come richiesto dal potente Ned Trent, che a sua volta aveva chiesto alla donna di eliminare Ray. L'abilità di Ray ha fatto saltare però i piani criminosi di May e Ned, ma al tempo stesso nell'esplosione che ha ucciso i tre uomini è rimasta coinvolta un'inconsapevole ragazza, il che rende Ray letteralmente tormentato dai sensi di colpa. La donna finge di essere morta e mette in guardia Ray dai piani criminosi di Ned Trent, salvandolo di fatto dalla vendetta del terribile criminale. I due finiscono a letto, mentre Ned capisce di essere stato raggirato da May e a sua volta medita vendetta, cerca di uccidere la ragazza con delle cariche esplosive in una casa, utilizzando i metodi di Ray, ma senza averne la stessa abilità. Urtando accidentalmente una mina, Ned muore, mentre May riesce finalmente a scoprire il mandante dell'omicidio dei suoi genitori e ad ucciderlo, utilizzando l'arte da killer con gli esplosivi appresa proprio da Ray che vede finalmente chiudersi i conti col suo movimentato passato.

