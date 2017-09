LUCIO BATTISTI/ Da Ranieri a Benigni, la grande eredità del cantautore (Techetechetè)

Lucio Battisti a Techetechetè (Foto: LaPresse)

Techetechetè vuole chiudere in bellezza: visto che è l'ultima settimana di programmazione, ha scelto Lucio Battisti come protagonista di oggi, venerdì 22 settembre 2017. Il programma di Raiuno, che va in onda alle 20.30, ha pensato ad una puntata speciale per il grande cantautore, scomparso quasi vent'anni fa. I giardini di marzo, Pensieri e Parole, Emozioni: questi sono alcuni dei grandi classici di Lucio Battisti che Techetechetè riproporrà in occasione della puntata di oggi. L'eredità musicale che ha lasciato l'artista è talmente grande che ancora oggi non è facile valutarne la ricchezza. A testimoniarlo anche grandi personaggi del mondo dello spettacolo che parleranno di Lucio Battisti: da Roberto Benigni a Massimo Ranieri, da Gianni Morandi a Renato Zero, passando anche per il compianto Lucio Dalla. Le sue canzoni hanno ispirato i colleghi contemporanei e le successive generazioni, e infatti ascolteremo Arisa, Mia Martini, Patty Pravo e altri artisti.

IN ARRIVO "MASTERS", UN COFANETTO SPECIALE PER I FAN DI LUCIO BATTISTI

I fan di Lucio Battisti, oltre a godersi i successi del cantautore su Raiuno con Techetechetè, potranno presto mettere le mani su un cofanetto speciale, targato Sony Music. Si chiama "Masters" e uscirà il 29 settembre: contiene 60 brani dell'artista di Poggio Bustone estratto direttamente dai nastri analogici originali restaurati e rimasterizzati. Cinquant'anni dopo la pubblicazione di "29 settembre", il brano che rappresentò il primo grande successo di Lucio Battisti e l'inizio della sua carriera, esce questo cofanetto speciale. "Masters" sarà disponibile in tre versioni: cofanetto da 4cd e booklet da 24 pagine (con foto e interviste a musicisti e produttori che hanno lavorato con lui), cofanetto deluxe da 8 lp in pasta colorata e booklet da 12 pagine, e cofanetto versione triplo lp. Il cofanetto è disponibile in pre-order, nel frattempo verranno organizzati eventi ad hoc per celebrare l'artista. Il più grande musicista della storia della musica italiana potrà essere ascoltato come non è stato mai fatto prima.

IL DOLORE DELL'ITALIA PER LA SUA MORTE

Era il 9 settembre 1998 quando l'Italia diceva addio a Lucio Battisti, uno dei suoi cantautori più amati. In dialisi, morì per un cancro al fegato: si spense a soli 55 anni nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Paolo di Milano. Interprete e autore con Mogol di brani che hanno scritto la storia della musica leggera italiana, ha venduto 25 milioni di dischi. Nel 1967 il primo successo con 29 settembre, cantata dall'Equipe 84 a Sanremo, all'apice della popolarità negli anni Settanta, con la consacrazione attraverso album e canzoni come "Il mio canto libero", "Il tempo di morire", "La canzone del sole", "Emozioni", "Fiori rosa fiori di pesco" e "Pensieri e parole". Nel 1976 l'annuncio a sorpresa del ritiro dalle scene e quindi l'addio al sodalizio di successo con Mogol, l'allontanamento dal pubblico fino al controverso album "Hegel" nel 1994. La morte nel 1998, quindi i funerali celebrati in forma strettamente privata a Molteno: furono ammesse solo 20 persone.

