Luca Argentero e Cristina Marino / Primo red carpet per la coppia, a Milano trionfa l'amore

Luca Argentero e Cristina Marino

Luca Argentero ha deciso di palesarsi pubblicamente sul red carpet insieme alla fidanzata Cristina Marino. Sul tappeto rosso dell’annuale AmfAR gala, quello che - inizialmente - ha trionfato è stato l'amore. La 25enne è comparsa al fianco dell'attore che, dopo la fine del matrimonio con Myriam Catania ha ritrovato l'amore tra le braccia della nuova fidanzata. Anche la Catania ha ritrovato il sorriso con Quentin Kammermann, suo compagno e padre della piccola Jacques, di 4 mesi. L'evento dedicato alla racconta fondi in favore della ricerca sull'AIDS, ha visto esordire Luca e Cristina mano nella mano, confermando la loro perfetta intesa e l'amore che li unisce. "È uno che non patisce la mia personalità “iperattiva”, anzi ha capito come gestirla", ha confidato la ragazza in una recente intervista. “È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più”, ha poi aggiunto.

Luca Argentero, la prima apparizione pubblica con Cristina Marino

Tanto amore in serata, con la presenza oltre che di Luca e Cristina anche di Alena Seredova e Alessandro Nasi, uno al fianco dell’altra da oltre due anni. In coppia anche Daniela Santanché, insieme a Dimitri d’Asburgo Lorena. Nel corso della serata, si è esibito Andrea Bocelli. Il celebre tenore ha avuto modo di presentarsi con la moglie Veronica Berti, e il figlio Amos (nato dal primo matrimonio con Enrica Cenzatti). Ma chi è la ragazza che ha fatto letteralmente perdere la testa a Luca Argentero? Di recente, Cristina Marino si è raccontata su Vanity Fair, presentandosi: "Sono nata a Milano da papà siciliano e mamma pugliese. Mio padre è imprenditore, ho un unico fratello più grande che lavora con lui. I miei da piccoli ci fecero fare un sacco di pubblicità, da quella della Kinder a Giovanni Rana. Crescendo mio fratello ha smesso, io no. Contemporaneamente mi sono iscritta a Giurisprudenza. Ma è durata poco". Come hanno capito che il loro era vero amore? Lo racconta sempre lei su Vanity: "Mi sono detta “sì, è lui” la prima volta che ho aperto il frigorifero a casa sua. Sembrava che la spesa l’avessi fatta io: hamburger vegetali, zenzero, lime. È stato fantastico".

