Luca Marzano / X Factor 11, video audizione: il sedicenne conquista i giudici con un'esibizione da brividi

X Factor 2017

Non poteva concludersi in un modo migliore la puntata di X Factor 11 di ieri sera dedicata alle audizioni. L'esibizione di Luca Marzano è stata una delle più belle nella storia del programma e sicuramente sentiremo ancora parlare di questo studente di Santa Maria La Carità (in provincia di Napoli) che, ne siamo certi, entrerà dritto dritto ai live. Il sedicenne si è esibito al pianoforte cantanto When I was Your Man di Bruno Mars, facendo commuovere i giudici e causando brividi a non finire tra il pubblico presente in studio oltre che tra gli spettatori da casa. Senza parole i giudici che si sono abbandonati a commenti estremamente soddisfatti. La prima ad esprimersi è stata Levante: 'La tua splendida voce che si spezza a volta e fa sognare. Per essere un essere umano che vive da sedici anni sei stupefacente'. Non da meno anche le parole di Fedez: "Non ho mai visto un ragazzo di sedici anni bravo come te su questo palco, se continui così sarai tu a far svegliare qualcuno dal coma". Manuel Agnelli è impressionato: "Io voglio lavorare con te, assolutamente!".

Video audizione e storia di Luca Marzano

La vita non è stata facile per Luca Marzano, che qualche anno prima era finito in coma per circa una settimana a causa di una crisi epilettica. Si era risvegliato dal 'sonno' (come da lui stesso dichiarato) ascoltando le canzoni del fratello nelle cuffiette e solo allora aveva capito che la musica sarebbe stata la sua vita. Tornato alla normalità, Luca aveva cominciato a prendere lezioni di pianoforte e a dedicarsi completamente alla sua grande passione, che gli ha permesso di superare la grave malattia. Una storia triste ed emozionante che ha soltanto rappresentato la ciliegina sulla torta ad una esibizione comunque stupenda. Chi pensa che i giudici si siano fatti commuovere solo dalla sua presentazioni si sbaglia. Non ci sono dubbi riguardo il fatto che Luca Marzano sia uno dei grandissimi favoriti, se non il super favorito, di questa edizione di X Factor 11. E se consideriamo che la categoria Under Uomini verrà assegnata a Fedez, per lui la strada potrebbe essere assolutamente spianata. Clicca qui per vedere l'incredibile esibizione di Luca Marzano.

