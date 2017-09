Luciano Punzo e Michele De Falco Iovane / Mister Italia 2017 e Mister Universo protagonisti a Pomeriggio 5

Luciano Punzo e Michele De Falco Iovane

Si chiama Luciano Punzo il ragazzo che ha conquistato la fascia di Mister Italia 2017. Originario di Napoli ma residente a San Giorgio a Cremano (Na), Luciano ha 23 anni, è nato sotto il segno dell’ariete ed è alto 1,88 m. Nel 2013 aveva già vinto il titolo di Mister Italia Campania ma il suo sogno non è quello di sfondare nel mondo della moda bensì in quello del cinema. Luciano vorrebbe fare l'attore e uno dei suoi miti è Massimo Troisi, originario proprio di San Giorgio a Cremano. Il ragazzo si ispira però a Gabriel Garko che, come lui, conquistò anni fa il titolo di Mister Italia. Tifoso dell'Inter, amante dello sport e amante della musica e, in particolare, del rapper Rocco Hunt, Luciano Punzo si definisce solare ed impulsivo ed è molto legato alla sua famiglia ma poco invece si sa della sua vita amorosa. Prima di essere eletto Mister Italia, il suo account Instagram contava più di tremila follower, ma dopo la vittoria a Mister Italia l’account è stato cancellato.

DUE BELLEZZE CAMPANE A POMERIGGIO 5

Si chiama invece Michele De Falco Iovane il vincitore della seconda edizione del concorso Mister Universe Top Male 2017. Originario di Scisciano, è riuscito a sbaragliare la concorrenza degli altri 14 partecipanti provenienti da tutta Italia. Rappresentante della Campania, Michele è un bellissimo ragazzo biondo dagli occhi azzurri, laureato ed amante del teatro. Nonostante la giovane età, Michele è infatti laureato in scienze motorie e prossimo al conseguimento della laurea magistrale in Management dello sport. Non c'è solo lo sport e la bellezza nella sua vita: Michele ama il teatro e ha fondato l'associazione MENECMI con due amici, sviluppando così l'amore per la recitazione nata quando aveva solo 7 anni. Amante dei cani, la sua famiglia possiede anche un allevamento di mastini nel nolano.

