MAURO CORUZZI/ Platinette, da Ballando al nuovo reality di Carlo Conti (Tale e Quale Show)

Tra i concorrenti che prendono parte a questa nuova ed attesa edizione di Tale e Quale Show c'è Mauro Coruzzi meglio conosciuto dai propri fan con il nome d’arte di Platinette. Per lui si tratta di una nuova esperienza nel mondo del talent vip, dopo che nella passata stagione ha preso parte a Ballando con le stelle. Dunque per Platinette dopo aver dato prova delle proprie capacità nel ballo è arrivato il momento di essere anche un ottimo cantante nonché un attento imitatore. In attesa di vedere come se la caverà, vi segnaliamo come in una recente intervista Platinette si sia detta contraria all’adozione di un figlio a coppie omosessuali: “Per gli omosessuali volere un figlio è soddisfare un desiderio egoistico: non per citare il solito Pier Paolo Pasolini e la sua analisi dell’omologazione, ma mi rifiuto di inchinarmi a questa logica per cui poi si arriva alla corsa per un figlio di Elton John e Nichi Vendol”.

MARIO CORUZZI E QUEL FIGLIO MAI NATO

Mauro Coruzzi recentemente ha fatto scalpore per aver raccontato della sua decisione presa a 17 anni assieme alla sua fidanzata dell’epoca, di abortire. Una gravidanza inattesa arrivata quanto il giovane Coruzzi era ancora uno studente: “Quando avevo 17 anni, ad un passo dagli esami di maturità, la mia ragazza di allora è rimasta incinta. Lo dico con tutto il cinismo di cui sono diventato proprietario: anche le decisioni che non sembrano ben ponderate, come quelle prese da giovanissimi, comportano una marea di responsabilità che ti assale... decidemmo di non affrontarla: avrebbe scombinato la nostra vita.. Se fosse nato oggi avrebbe avuto 42 anni e si sarebbero ritrovato un padre che esce vestito come una battona di quinta categoria”.

