MIA MADRE/ Su Rai 3 il film con Giulia Lazzarini e Margherita Buy (oggi, 22 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rai 3

NEL CAST ANCHE JOHN TORTURRO

Mia madre, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 22 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica che è stata diretta nel 2015 dal regista Nanni Moretti. Il regista si ritaglia in questo film il ruolo di co-protagonista, nei panni di uno dei figli della madre del titolo, Giovanni. La madre, Ada, viene interpretata da Giulia Lazzarini, mentre Margherita Buy, altra figura centrale del film e in un certo senso vera protagonista della pellicola, interpreta la figlia di Ada e la sorella di Giovanni, Margherita. Completano il cast del film una guest star straniera di grandissimo spessore, John Turturro nella parte del capriccioso attore Barry Huggins. E poi Beatrice Mancini nella parte di Livia, Tony Laudadio nel ruolo del produttore, Tatiana Lepore interpreta la segretaria di edizione, Pietro Ragusa è Bruno, Davide Iacopini è Elgi, Domenico Diele è Giorgio, Enrico Ianniello interpreta Vittorio, Lorenzo Gioielli ha il ruolo dell'interprete, Renato Scarpa e Luciano e Stefano Abbati hanno la parte di Federico. Ma vediamo insime la trama del film nel dettaglio.

MIA MADRE, LA TRAMA DEL FILM

Margherita è una regista molto apprezzata per i temi sociali che riesce a toccare nei suoi film. Sta girando un film particolarmente impegnativo, che racconta la storia di un gruppo di operai che protesta a oltranza contro la vendita di una fabbrica ad una multinazionale, che opererebbe molti tagli e licenziamenti, da parte del vecchio proprietario. Quest'ultimo viene interpretato da Barry Huggins, un attore di grande prestigio internazionale, ma conosciuto anche per i suoi grandi problemi di memoria al momento della recitazione e soprattutto per una sostanziale indisciplina sul set. L'impegno di Margherita sul lavoro viene però minato dalla situazione familiare che si trova a vivere, la madre Ada si ammala di uno scompenso cardiaco che la costringe in ospedale in gravi condizioni, accudita dal figlio (nonché fratello di Margherita) Giovanni che, al contrario della regista costretta a dividersi tra gli impegni familiari e il lavoro, si dedica completamente ad accudire la madre, incarnando la parte del vero e proprio figlio modello. La malattia della madre simboleggia un momento di grave crisi per Margherita, che vede anche andare verso la fine il rapporto con il compagno Vittorio e deve badare anche alla figlia Livia, che affronta problemi scolastici in particolare nello studio del Latino, materia di cui la madre Ada era stata insegnante. Giovanni, ingegnere in aspettativa, decide di abbandonare completamente il lavoro per stare vicino alla madre, e questa decisione acuisce la crisi di Margherita, che alla fine ha un durissimo scontro con Barry Huggins, che alla fine però mostra il suo lato 'umano', raccontando i suoi veri problemi e facendo pace con Margherita. Ada torna a casa, ormai certa di non riuscire a superare i suoi problemi di salute, nei suoi ultimi giorni dà ripetizioni di Latino a Livia e poi muore, con la casa che si riempie dei suoi ex studenti facendo capire a Margherita quanto fosse stimata come professoressa.

© Riproduzione Riservata.