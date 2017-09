Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 settembre 2017: a LatteMiele le previsioni per tutti i segni

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX A LATTEMIELE

Se i Gemelli vivono qualche piccola scaramuccia in amore non è detto ci debba essere per forza qualcosa dietro, spesso è solo colpa della stanchezza o dalla distanza. In questo momento si vive un dubbio dovuto all'incomunicabilità. Si èvissuto un cambiamento dal punto di vista lavorativo, c'è bisogno di ambientarsi al meglio. Saturno opposto, diventerà neutrale da dicembre: fino ad allora, i combattimenti non finiranno. Se lo Scorpione ha bisogno di una risposta, bisogna agire. Le stelle sono efficaci, sabato e domenica saranno giornate premio per le decisioni. C'è un oroscopo discreto, ottime possibilità di realizzazione. Se ci si è separati si potrebbe ritrovare qualcosa di buono. Se ci sono state difficoltà in lavoro, è un periodo in cui si è recuperato parecchio e ci si potrà rilanciare.

OROSCOPO IN PILLOLE

Andiamo a vedere da vicino l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Lo Scorpione cerca una risposta e deve assolutamente agire, trovando una risposta inaspettata ma molto importante. Ci sono possibilità di realizzare diverse situazioni interessanti. Il Sagittario ha bisogno invece di una pausa da tutto dopo un periodo molto complicato dal punto di vista fisico. Si vive uno sconforto difficile da accettare qualcuno è stato male e dovrebbe fare più attenzione alla parte fisica. Alcuni invece sono sottoposti al giudizio degli altri e devono assolutamente trovare la forza per reagire. La Bilancia anche viene da un momento molto complicato. C'è bisogno di recuperare ed è il momento di rischiare se davvero ce n'è la possibilità. Le prossime giornate potrebbero essere interessanti e potrebbero regalare diverse soddisfazioni. Attenzione però a non esagerare nel buttarsi troppo nelle situazioni.

COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Andiamo a vedere come cambia l'oroscopo di Paolo Fox da ieri a oggi, secondo quanto raccontato nella rubrica Latte e Stelle su LatteMiele. Il Sagittario si sta riprendendo, ma le fatiche accusate negli ultimi giorni portano a dover assolutamente fare attenzione. C'è ovviamente l'obbligo di fare tutto più con calma. Lo Scorpione deve assolutamente trovare una risposta anche se non è facile riuscire ad essere positivi. Il momento è molto complesso, ma attenzione a buttarsi giù se no si rischia di non uscirne più. Anche la Bilancia dopo un momento complesso proverà oggi a risollevarsi, dopo un momento in cui le cose non sembrano essere andate come si sperava. La Vergine invece vivrà un fine settimana molto importante, anche se c'è da dire che in settimana si sono incontrate delle difficoltà soprattutto dal punto dei sentimenti. Se però una storia è finita si potrebbe recuperare. Attenzione a vivere momenti in cui si rischia di trovarsi con le spalle al muro e senza via di uscita.

