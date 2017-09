PECHINO EXPRESS 2017/ Anticipazioni e news: Antonella Elia star del reality

Pechino Express 2017

Pechino Express 2017 ha trovato la sua star: se lo scorso anno la grande protagonista del reality fu Tina Cipollari, quest’anno, dopo tre puntate, il pubblico ha già trovato la sua beniamina. Antonella Elisa, in coppia con Jill Copper, non sta deludendo le aspettative. Forte, sincera, divertente e pronta a provare tutto, Antonella Elia ha già regalato due momenti indimenticabili. Il primo ha visto Antonella Elia alle prese con un gatto che l’ha aggredita in piena notte infilzandole il seno. La scena è diventata immediatamente virale conquistando il popolo del web. Il secondo momento, invece, ha visto la Elia protagonista di un episodio romantico. Durante la terza puntata, in un momento di relax, Antonella Elia e Jill Cooper sono state raggiunge dai Las Estrellas, coppia formata da Olfo, nipote del famoso cantante Miguel Bosè e Rafael Amargo. Tra Antonella Elia e Olfo si sono scambiati qualche chiacchiera e, prima di salutarsi, si sono baciati. Il momento romantico è stato immortalato dalle telecamere di Pechino Express 2017 facendo partire immediatamente il gossip che, tuttavia, non continuerà nelle prossime puntate a causa dell’eliminazione della coppia dei Las Estrellas.

ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA

Pechino Express tornerà in onda mercoledì 27 settembre con la quarta puntata. Dopo l’eliminazione degli Egger e dei Las Estrellas, in gara sono rimasti i Compositori, i Maschi, le Caporali, gli Amici, i Modaioli, la figlia e la matrigna, le Clubber. Le coppie ancora in gara, nella prossima tappa, saranno messe a dura prova. Dal promo della quarta puntata, infatti, durante la tappa più lunga della nuova edizione di Pechino, i concorrenti cominceranno a mostrare la loro vera natura. Tra i concorrenti più in difficoltà ci sarà Antonella Elia che, in preda ad una forte crisi, si farà consolare dalla compagna di squadra, Jill Copper. Antonella Elia, poi, avrà anche uno scontro con Edoardo Manotti, in squadra con Achille Lauro, con il quale forma la coppia dei Compositori.

