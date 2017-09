Paolo Fox / Oroscopo oggi 22 settembre 2017 a I Fatti Vostri: promossi, bocciati e in crescita

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A I FATTI VOSTRI

IN CRESCITA

E' il momento di soffermarsi sui segni zodiacali da considerare in crescita per quanto riguarda l'oroscopo de I Fatti Vostri fatto da Paolo Fox. Il Cancro prova una grande gioia, occhio alla giornata del 10 ottobre. Giove in posizione ottima a partire dal prossimo mese, si è consapevoli che qualcosa si sta muovendo. Paolo Fox mette in guardia, non bisogna velocizzare troppo le cose o ci si potrebbe trovare in condizione di forte stress. In amore valutate alcune situazioni che si trascinano da agosto. Il Leone è ambizioso, potrebbe ricevere buone conferme. Il fattore economico da preoccupazione, si deve essere prudenti nelle spese. Il clima autoritario lo percepiranno anche gli altri. Il Capricorno è un po' affaticato, ma domani sarà in forte recupero. Se c'è una sfida in corso, bisogna cercare le tecniche giuste per ristabilire le relazioni. Domenica parte con una buona Luna. Rapporti privilegiati con lo Scorpione.

PROMOSSI

Andiamo a vedere i segni zodiacali promossi in vista del weekend per quanto riguarda l'oroscopo fatto da Paolo Fox su Rai Due durante il programma I Fatti Vostri. Vergine: amore 5 stelle, lavoro e fortuna 4 stelle; sabato lavoro ed amore 5 stelle e fortuna 4. Siete un segno vincenti, il 2018 è il vostro anno. Avrete molta soddisfazione e conquiste. Nelle prossime settimane chiunque avrà un cambiamento, anche coloro i quali pensavano di avere un percorso già tracciato. Domenica amore e fortuna 5 stelle, lavoro 4 stelle. Scorpione: amore e lavoro 5 stelle, fortuna 4 per la giornata di oggi. amore e fortuna 5 stelle, fortuna 4 per sabato. Avete un grande cielo, siete avvantaggiati ma siete negativi e pessimisti per approfittarne. Analizzate questo atteggiamento ed usatelo al meglio per andare avanti, perché avete già le vostre intuizione. Amore e fortuna 4 stelle e lavoro 5 per domenica.

BOCCIATI

Passiamo ai segni zodiacali che sono da considerare bocciati per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox su Rai Due a I Fatti Vostri. Per l'Ariete è un momento particolare. C'è un atteggiamento critico, se si viene accusati di essere ribelli probabilmente hanno ragione. In ogni caso, è anche vero che il segno ne sopporta di tutti i colori. Bisogna ripartire da zero, ma non avere grossi riferimenti costa fatica. Il Sole è in opposizione. Domenica situazione interessante, amore e lavoro quattro stelle e la fortuna ben cinque. I Gemelli sono un po' in difficoltà, ci sono stati mesi lenti. Nelle ultime settimane sono arrivate delle tensioni, soprattutto per le attività. Si è fatto di tutto, soprattutto a causa degli altri. C'è bisogno di assestamento, questo periodo sta per passare. Bisogna tenere duro se si vuole reimpostare un cambiamento! Perplessità in amore domenica. Il Sagittario vivrà i primi giorni di ottobre piuttosto tesi, arriveranno stanchezza e discussione varie. Si deve cercare di andare avanti, non è che l'inizio di qualsiasi progetto che ci si appresta ad incominciare. Passerà. Domenica ci sarà un po' di distanza dal partner. L'Acquario è affaticato. Si è in condizioni fisiche un po' pesanti, non bisogna fare troppe cose e ci si deve concentrare su quello che è realmente importante. Non si deve essere ribelli, non è il momento giusto. Per i Pesci si tratta di una giornata un po' conflittuale. si è stanchi, ma con un buon cielo fino ad ottobre: bisogna aspettare tempi migliori. Si è piuttosto cinici in amore. E' grande la complicità con un segno d'acqua. Non ci si deve scoraggiate se non si ha la forza di fare le cose, la situazione migliorerà presto.

© Riproduzione Riservata.