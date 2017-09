Piero Mazzocchetti / Il cantante "lanciato" da Rummenigge tra i concorrenti (Tale e Quale Show)

Piero Mazzocchetti a Tale e Quale Show

Tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show c'è Piero Mazzocchetti, il cantante che è stato "lanciato" da Karl-Heinz Rummenigge e Franz Beckenbauer. Trasferitosi a Monaco di Baviera, ha conosciuto le due leggende calcistiche, che dopo averlo ascoltato lo hanno sponsorizzato. E infatti il cantante originario di Pescara ha registrato il suo primo album in Germania. Diventato famoso come artista crossover, spaziando cioè dal pop al classico, ha realizzato otto dischi, di cui l'ultimo uscito quest'anno, Un attimo lunghissimo. Ma Piero Mazzocchetti si è fatto conoscere anche in Oriente: dieci anni fa ha partecipato alla cerimonia di chiusura degli Special Olympics World Games di Shanghai. Ora invece vanta anche una scuola a suo nome, un'accademia che si trova a San Giovanni Teatino e dove si studiano canto lirico, pianoforte e canto leggero in cui vengono ammessi annualmente solo 150 alunni.

LA VITA PRIVATA DI PIERO MAZZOCCHETTI

La musica si respira anche all'interno di casa Mazzocchetti: Piero, pronto a partecipare a Tale e Quale Show, è infatti sposato con una sua ex allieva di canto. La coppia è convolata a nozze nel 2012: la cerimonia si è svolta nella chiesa di San Michele Arcangelo a Miglianico, il paese di origine della sposa. Entrambi per l'occasione hanno voluto indossare un abito bianco. Un anno dopo invece hanno avuto il loro primo figlio, che hanno deciso di chiamare Francesco. Negli anni si è reso protagonista anche di iniziative benefiche, infatti nel 2013 è stato insignito del titolo di "Testimonial Unicef" per le doti umane ed artistiche dimostrate a sostegno dell'infanzia e delle problematiche ad essa legate. Nel marzo scorso invece ha pubblicato il singolo Un attimo lunghissimo, il cui video è stato regalato all'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS) per sensibilizzare i giovani ad una maggiore attenzione alla guida.

