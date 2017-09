Provaci Ancora Prof 7/ Anticipazioni quarta puntata 28 settembre e commento terza

Provaci ancora Prof 7

LA RECENSIONE DELLA TERZA PUNTATA

Il misterioso omicidio avvenuto tra le mura del condominio torinese della prof. Buadino ha fatto da cornice alla terza puntata. Sono state diverse le piste seguite dall'ispettore Berardi. Sono state però Livia e la sua nuova amica Alba a trovare lo spiraglio giusto. Le due ragazze sono riuscite infatti a trovare il tappeto che aveva avvolto il cadavere rinvenuto inizialmente nel giardino condominiale. Dopo accurate indagini Gaetano ha scoperto che il ricettatore aveva ottenuto l'oggetto grazie a Gustavo, il portiere del condominio. Quest'ultimo ha dunque confessato l'omicidio di Maugeri, suo complice nel furto in casa Gardini. Nel frattempo Camilla e Alba, la baby-sitter siciliana amica di Livia, hanno organizzato in gran segreto l'arrivo di George a Torino. Il ragazzo inglese ha cercato invano il perdono di Livia, ammettendo di aver avuto una breve relazione con la sua insegnante di yoga. Infine una notizia sconvolgente: Carmen è morta. La moglie di Renzo è stata probabilmente uccisa e ora nella quarta puntata c'è già una nuova indagine per il commissario Berardi, sempre più indeciso se accettare la promozione e trasferirsi a Napoli.

LE REAZIONE SOCIAL

I fans sembrano aver apprezzato la trama scritta per la terza puntata di "Provaci ancora prof! 7". In tanti hanno ammesso di aver pianto la scomparsa di Carmen, ringraziando comunque la produzione per aver offerto una puntata molto emozionante. Diverse ragazze su Twitter si sono complimentate con gli autori per aver toccato un tema delicato e attuale come il femminicidio. "Carmen è morta. Non ci credo, puntata choc stasera" oppure "Non ricordo una puntata così piena di emozioni, così forte e così commovente". Per quanto riguarda un possibile riavvicinamento di Renzo a Camilla nelle prossime puntate i fans non sembrano

essere favorevoli. A Renzo viene imputato di aver tradito e ormai perso definitivamente Camilla, consolata da Gaetano, autentico idolo delle fans della serie. Infine Gustavo. Chi l'avrebbe mai detto che il portiere pettegolo fosse capace di commettere un omicidio e di occultare un cadavere, proprio nei pressi del suo condominio? I fans al momento della scoperta hanno manifestato un certo stupore, anche se qualcuno ovviamente non si è rivelato affatto sorpreso: "Ci avrei giurato che Gustavo prima o poi avrebbe combinato qualcosa. Dal primo momento che l'ho visto".

