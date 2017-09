Quarto Grado/ Anticipazioni 22 settembre: di quali casi si occuperanno Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero?

Quarto Grado

Anche stasera, dalle 21.10 circa in poi, spazio per i nuovi casi di Quarto Grado. Il programma di Rete4 condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, racconterà come sempre, i principali fatti di cronaca, con salti temporali tra situazioni attuali e aggiornamenti del passato. In questo momento, sono tanti i drammatici episodi che stanno investendo il nostro paese e, la morte di Noemi Durini è uno di questi: si parlerà ancora della giovane 16enne uccisa dal suo fidanzatino? Novità anche per il caso di Emanuela Orlandi, così come si è anche occupato di recente Chi l'ha visto. La nuova stagione del programma ha riaperto i battenti lo scorso venerdì 8 settembre e si è già pienamente inserita tra i programmi più amati della nuova stagione televisiva. Grandissimo successo anche su Twitter dove gli utenti, commentano i casi di cronaca, interagiscono tra loro e con il programma, con una certa immediatezza. Tra poche ore, si riaccenderanno i riflettori sui principali casi di cronaca nera degli ultimi trent'anni, concentrando le “indagini” sugli aspetti irrisolti delle spinose questioni che verranno prese in considerazione durante il nuovo appuntamento.

Quarto Grado, le nuove anticipazioni del 22 settembre

Quarto Grado, con il nuovo appuntamento, si occuperà dei fatti di cronaca ponendo l'accento dalla parte della vittima. Anche stasera, venerdì 22 settembre, in studio con i due conduttori ci sarà spazio per ospitare giornalisti e professionisti del settore per approfondire le questioni con riferimenti tecnici, legali, informatici e scientifici sui vari casi che verranno proposti. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, approfondiranno anche gli aspetti più attuali della cronaca nera, divulgando novità e retroscena inediti. In più di una occasione infatti, la trasmissione ha avuto modo di offrire ai telespettatori dettagli sconosciuti su spinosi casi non ancora risolti. Quarto Grado, proporrà ancora una volta interviste e nuovi documenti per offrire al numeroso pubblico uno spaccato a 360° degli ultimi accadimenti di cronaca. A fare il punto della situazione sulle indagini in corso, i validi inviati del programma: Alessandra Anzolin, Anna Boiardi, Alessandra Borgia, Francesca Carollo, Remo Croci, Martina Maltagliati, Pierangelo Maurizio, Ilaria Mura, Simone Toscano, Giorgio Sturlese Tosi, guidati da Rosa Teruzzi. A loro si aggiunge anche Elena Tambini, che nella passata stagione aveva preso momentaneamente il posto di Alessandra Viero, assente per la maternità. Per le vostre segnalazioni, potete scrivere un messaggio privato tramite Facebook Messenger o chiamare il centralone al numero: 02.30309010.

