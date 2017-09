Raz Degan / Ci prova con Giorgia Gabriele, ex di Gianluca Vacchi, e becca un due di picche!

Raz Degan e Giorgia Gabriele

Altro che ritorno di fiamma con la storica ex Paola Barale: l'ultimo gossip su Raz Degan sembra allontanare del tutto la possibilitù che i due tornino insieme, svelando che invece il noto regista e attore dalle origini israeliane abbia puntato un'altra affascinante donna. Stando a quando raccontato dal settimanale Spy nel suo ultimo numero, in edicola da oggi, Degan avrebbe non solo puntato Giorgia Gabriele ma avrebbe ricevuto da lei anche un due di picche. Ma facciamo un passo indietro, ricordando in primis ai lettori che non lo sapessero che Giorgia Gabriele è stata la fidanzata, oggi ex, di Gianluca Vacchi. Secondo il settimanale Spy, Raz Degan avrebbe flirtato con la Gabriele in un locale della movida milanese.

RAZ DEGAN E IL RIFIUTO DI GIORGIA GABRIELE...

Tra il regista e la Gabriele ci sarebbe allora stato uno scambio di sguardi prima dell'invito a ballare di Degan che avrebbe però ricevuto come risposta un no. Insomma un clamoroso due di picche quello dato da Giorgia a Raz, che pare sia poi rimasto deluso vedendo declinato il suo invitp. Se sono quindi non proprio positive le novità sulla sfera sentimentale, sono invece molto buone quelle lavorative. Raz Degan debutta infatti alla regia con il documentario L’ultimo sciamano (The Last Shaman), in onda domenica 24 settembre 2017 alle 21.15 su Sky Atlantic e SkyTg24 per il ciclo ‘Il racconto del reale’. Si tratta di un documentario al quale hanno partecipato in qualità di produttori anche Luca Argentero e Lapo Elkann. Inoltre, pare che Leonardo Di Caprio abbia deciso di trasformarlo in un vero e proprio film a distribuzione internazionale.

© Riproduzione Riservata.