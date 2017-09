Replica X Factor 11 / Ecco come vedere in streaming e TV il talent di SkyUno, tutte le info

Replica X Factor 2017

Ieri sera, in onda su SkyUno avete visto in prime time, la seconda attesissima puntata di X Factor 2017 dedicata alle Audizioni. Alessandro Cattelan dietro le quinte del programma, ha avuto modo di interagire con i potenziali concorrenti dell'11esima stagione, prima che gli stessi potessero esibirsi di fronte la giuria. Dietro l'ambito bancone del reality show, i graditi ritorni di Manuel Agnelli e Fedez, la news entry Levante e il ritorno piacevole di Mara Maionchi. Spazio anche per questa edizione, per le prime polemiche. In molti, puntano il dito sia contro Fedez che Levante, accusati di essere troppo giovani per potere dare un parere concreto sulle esibizioni. Di contro, il popolo della rete ha promosso entrambi. Il rapper infatti, si è rivelato essere ancora una conferma mentre Levante, ha conquistato il web per la sua umanità così come per l'emozione capace di trasmettere e per l'empatia che ha già regalato ai concorrenti che hanno affrontato le Audizioni. Anche Mara Maionchi però, ha avuto modo di "accendere" i colleghi e alcuni, pensano sia il caso di "svecchiare" l'edizione. La discografica però, ha avuto modo ancora una volta di confermare di essere al passo con i tempi. Manuel Agnelli invece, sembra mettere tutti d'accordo. Non siete degli abbonati Sky e non avete avuto modo di vedere la seconda puntata di X Factor? Niente paura!

X Factor, la replica in streaming e TV

Se non avete visto la seconda puntata di X Factor 2017 dedicata alle audizioni, potete sempre recuperarla questa sera. A 24 ore di distanza dalla messa in onda su SkyUno, sul canale 8 del digitale terreste, viene risposta per intero ed anche in chiaro. Se questo nuovo spaccato televisivo dovesse saltare, vi ricordiamo che sempre TV8, la riproporrà in replica sabato 23 a partire dalle 11.45. Per quanto riguarda lo streaming invece, questo potrà essere visionato solo su SkyGo e NowTv ma nel secondo caso, potrete provare il servizio per 14 giorni gratuitamente. Le Audizioni di X Factor così come i Bootcamp e gli Home Visit, verranno sempre riproposti in replica e in chiaro su Tv8. I Live invece, saranno mandati in onda esclusivamente su Sky. Il 21 e 28 settembre infatti, sarà tempo di Audizioni a Pesaro e Torino. Spazio poi il 5 e 12 ottobre per i Bootcamp e infine, il 19 ottobre l'ultima tappa prima dei Live con gli Home Visit.

