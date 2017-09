SELMA-LA STRADA PER LA LIBERTA'/ Su Rai Movie il film con Tim Roth (oggi, 22 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST TIM ROTH E GIOVANNI RIBISI

Selma - La strada per la libertà, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 22 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere drammatica e narrativa che è stata diretta da Ava DuVernay, prodotta nel 2014 e che ricorda una tappa fondamentale nella rivendicazione dei diritti civili negli Stati Uniti, le marce da Selma a Montgomey a metà degli anni sessanta. Fanno parte del nutrito cast del film Tim Roth nella parte di George Wallace, Giovanni Ribisi nel ruolo di Lee C. White, David Oyelowo interpreta Martin Luther King Jr., Niecy Nash è Richie Jean Jackson, Ruben Santiago-Hudson è Bayard Rustin, mentre Tom Wilkinson è il presidente Lyndon B. Johnson. E ancora, la popolare conduttrice Oprah Winfrey interpreta Annie Lee Cooper, Cuba Gooding Jr. ha il ruolo di Fred Gray, Keith Stanfield è Jimmie Lee Jackson, Lorraine Toussaint interpreta Amelia Boynton Robinson, Tessa Thompson è Diane Nash e Carmen Ejogo è Coretta Scott King e Omar Dorsey è James Orange. Ma vediamo insieme la trama del film.

SELMA - LA STRADA PER LA LIBERTA', LA TRAMA DEL FILM

Le vicende di 'Selma - La strada per la libertà' iniziano nel 1964, quando Martin Luther King jr. riceve ad Oslo, in Norvegia, il premio Nobel per la Pace. Un riconoscimento importantissimo per la rivendicazione dei diritti civili delle persone di colore, che porta Martin Luther King a incontrare il presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson, al quale viene richiesto pieno diritto di voto per le persone di colore negli Stati del Sud, dove i diritti civili vengono sistematicamente negati anche a causa della mancanza di rappresentanti nei collegi elettorali e giudiziari per i neri, spesso giudicati da giurie di soli bianchi anche quando sono costretti a denunciare gli abusi di cui sono vittime. Johnson spiega però di non ritenere ancora maturi i tempi per il riconoscimento del voto, una decisone giusta che creerebbe però eccessive tensioni sociali. La protesta di King si sposta in Alabama, dove il razzismo è l suo apice, ed organizza una marcia dalla cittadina di Selma per protestare per l'uccisione di un giovane, Jimmie Lee Jackson, brutalizzato per aver tentato di difendere il nonno dalla polizia. Durante la marcia però i neri vengono di nuovo aggrediti in maniera feroce dalle forze dell'ordine, gli scontri vengono però visti in televisione da tutta l'opinione pubblica americana, che inizia a simpatizzare per la comunità nera, tanto che alcuni bianchi si uniscono nella successiva marcia. Il cambio di opinione della gente è decisivo per convincere Lyndon Johnson sulla necessità di concedere il diritto di voto ai neri, viene dunque organizzata una nuova grande marcia da Selma a Montgomey, dove Martin Luther King jr. terrà uno dei suoi discorsi che rimarranno nella storia, felice per la vittoria nella sua battaglia pur consapevole dell'apertura di una nuova fase storica piena di rischi.

