SOTTO ASSEDIO - WHITE HOUSE DOWN/ Su Rai 2 il film con Channing Tatum (oggi, 22 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Rai 2

NEL CAST CHANNING TATUM

Sotto assedio - White House down, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 22 settembre 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere thriller e dramamtica del 2013 che è stata diretta da Roland Emmerich con un vero e proprio cast di stelle tra i protagonisti, con Channing Tatum nel ruolo di John Cale, James Woods nella parte di Martin Walker, Maggie Gyllenhaal nel ruolo di Carol Finnerty e Jamie Foxx in quello di James Sawyer. Completano il cast Rachelle Lefevre (Melanie), Jason Clarke (Emil Stenz), Nicolas Wright (Donnie Donaldson), Garcelle Beauvais (Alison Sawyer), e ancora Joey King nella parte di Emily Cale, Richard Jenkins nel ruolo di Eli Raphelson, Matt Craven è l'agente Kellerman, Jimmi Simpson è Skip Tyler, Lance Reddick interpreta il Generale Caulfield, Michael Murphy è Alvin Hammond, Anthony Lemke è il capitano Hutton, Jackie Geary ha il ruolo di Jenna e Jake Weber quello dell'agente Hope. Ma adesso, vediamo la trama del film nel dettaglio.

SOTTO ASSEDIO - WHITE HOUSE DOWN, LA TRAMA DEL FILM

John Cale è un agente di polizia a Washington, Capitale degli Stati Uniti, ed è alle prese con la crescita della figlia Emily, che inizia ad entrare nell'adolescenza e ad avere un carattere problematico. Per fare una migliore impressione sulla giovane ed esserle d'esempio, John decide di provare ad iniziare a lavorare nel corpo speciale che si occupa della sicurezza del Presidente degli Stati Uniti. Per ottenere il lavoro, John dovrà sostenere un colloquio direttamente alla Casa Bianca, dove lo stesso giorno viene anche Emily per partecipare a una visita guidata della residenza presidenziale come turista. Il colloqui però sembra non andare nel migliore dei modi, tanto che John ormai rassegnato decide di aggiungersi al tour. Questo avviene però proprio nel momento in cui un commando paramilitare sotto la guida di Martin Walker fa irruzione nella Casa Bianca nel tentativo di uccidere il presidente. John usa la sua prontezza di spirito come agente di polizia per salvare il presidente, mentre grazie ad Emily ed il suo account YouTube vengono svelati all'opinione pubblica i volti degli attentatori. Dalle indagini emerge così che il piano di Martin Walker sia organizzare, dopo aver eliminato il presidente, un enorme attacco in Iran per vendicare i morti americani nella zona. La battaglia con i militari deviati si farà spettacolare e ne farà le spese anche l'Air Force One, l'aereo presidenziale, che sarà abbattutto in una sequenza particolarmente spettacolare. Nonostante questo, alla fine il ruolo di John sarà decisivo per salvare la vita al presidente degli Stati Uniti e garantire così la sicurezza della Nazione.

