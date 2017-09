STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto e Trasformers (venerdì, 2 settembre 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI. Per la prima serata di oggi, venerdì 22 settembre 2017, nella programmazione dei canali Mediaset, tantissimi sono i film previsti sia in prima che in seconda serata. Tanti generi diversi che asseconderanno i desideri di tutti, a partire dalla commedia fino ad arrivare a pellicole horror e d'azione. Oltre ai film non dimentichiamo le serie tv ed i programmi di approfondimento culturale. Il film Transformers: Age the extinction, trasmesso in prima serata su Italia Uno, sarà il film più seguito della serata. Velocemente, possiamo accenare che su Canale 5 sono tornate le puntate serali de Il segreto sempre in prima visione, Rete 4 non lascia le sue abitudini e intrattiene i suoi telespettatori in prima serata con il programma di attualità Quarto Grado. Licenza di matrimonio è invece il film di genere commedia che viene trasmesso su La5 in prima serata, mediaset Extra pensa invece agli amanti del reality che li vizia con la diretta della casa del Grande Fratello Vip, a chiudere la carrellata di programmi sono Italia 2 con il film horror, Top Crime con la serie tv poliziesca e Boing con i programmi dedicati ai bambini. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

In prima tv assoluta, Canale 5 trasmette due nuovissime puntata de Il Segreto, la serie tv in costume più amata dagli italiani. In seconda serata sarà la volta del film Return to sender-Restituire al mittente. Miranda sta per diventare infermiera. Una sera una sua amica le organizza un appuntamento al buio ma per una strana coincidenza del destino, la donna finirà per accogliere in casa un perfetto sconosciuto. Su Italia Uno sarà proposto il film Trasformers: Age of extinction. Dopo la battaglia che ha avuto luogo nel precedente film, la Terra guarda i Trasformers con sospetto. La razza robotica non è più ben vista dagli umani e la CIA ha come obiettivo quello di eliminarli tutti.

Alle 23.30 spazio ad Host, film d'azione con Daine Kruger. La Terra è stata ormai invasa da mutanti alieni che hanno reso gli esseri umani alla stregua di semplici oggetti che ospitano anime aliene. La razza umana è prossima all'estinzione. Quarto Grado sarà protagonista della prima serata di Rete 4 ed in seconda serata spazio ad un episodio de Il commissario, serie tv crime tedesca. Licenza di matrimonio sarà il film commedia protagonista della prima serata di La5. Una coppia prossima al matrimonio dovrà affrontare le difficili prove proposte loro dal reverendo Frank, che non acconsentirà a benedire la loro unione, fino a che i due non supereranno con successo il suo corso pre matrimoniale.

I protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip saranno invece ospiti della prima e seconda serata di Mediaset Extra, emittente totalmente dedicata al reality show Mediaset. Su Iris andrà in onda il film drammatico dal titolo Lo Specialista. May è più che mai intenzionato a vendicare la morte dei suoi genitori. Per compie la missione chiede l'aiuto di Ray. ex agente di polizia. Per gli amanti dei film horror, Italia 2 propone il film L'esorcista II:L'eretico. Sono passati diversi anni dalla morte del reverendo Merrin e la povera Regan è in cura dalla dottoressa Tuskin, nel tentativo di lenire le ferite psicologiche causate dall'accaduto. Ma un nuovo nemico demoniaco è pronto a infestare i sogni della ragazza. Top Crime propone il film poliziesco Delitto ai Caraibi e Boing, per i più piccini, manderà in onda Adventure time, un dei cartoni animato più amati dai bambini.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

- Canale 5 ore 21.10 Il Segreto, soap opera

Ore 23.20 Return to sender-Restituire al mittente, film thriller

- Italia 1 ore 21.10 Trasformers: age of extinction, film d'azione

Ore 23.20 The Host, film d'azione

- Rete 4 ore 21.00 Quarto grado, programma d'approfondimento

Ore 00.30 Il commissario, serie tv poliziesca

- La 5 ore 21.10 Licenza di matrimonio, film commedia

- Mediaset Extra ore 21.00 Diretta dal Grande Fratelo Vip, reality show

- Iris ore 21.00 Lo specialista, film drammatico

- Italia 2 ore 21.00 L'esorcista II:L'eretico, film horror

- Top Crime ore 21.10 Delitto ai Caraibi, film poliziesco

- Boing ore 21.30 Adventure Time, cartone animato

