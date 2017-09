STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Tale e quale show (venerdì, 22 settembre 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI. Per la prima serata di oggi, venerdì 22 settembre 2017, il palisesto di casa Rai ha preparato per i suoi affezionati telespettatori una programmazione adatta a tutte le esgenze per soddisfare al meglio ogni richiresta. I programmi che andranno in onda questa sera sulle reti Rai in prima serata assicurano interesse e divertimento. Oltre al ritorno del talent show su Rai Uno, è possibile scegliere film di azione o drammatici previsti su Rai Due, Rai Tre e Rai Movie. Non mancano le serie televisive previste su Rai 4 e Rai Premium e il documentario culturale proposto da Rai 5. Presumibilmente il programma più seguito sarà "Tale e quale show" in onda su Rai Uno. La seconda serata prevede il settimanale "TV7" su Rai Uno, la rubrica "Punto di vista" seguita dal film "Posh" su Rai Due e il reportage "Radici-L'altra faccia dell'immigrazione" su Rai Tre.

Ritorna su Rai Uno il talent show di Carlo Conti "Tale e quale show"che è alla sua settima edizione. Tra i concorrenti vip che quest'anno vestiranno i panni dei cantanti più famosi c'è anche Claudio Lippi che nelle precedenti edizioni ha fatto parte della giuria. Il compito di valutare le esibizioni è affidato a Loretta Goggi che quest'anno sarà affiancata ancora una volta da Enrico Montesano e Christian De Sica. La proposta di Rai Due è un film di genere azione intitolato "Sotto assedio-White house Down" di Roland Emmerich, con Maggie Gyllenhaal, Channing Tatum, James Woods e Jamie Foxx. La vita del presidente degli Stati Uniti è in pericolo in seguito ad un attacco terroristico ai danni della Casa Bianca. Rai 3 punta sulla messa in onda di una pellicola italiana drammatica diretta e interpretata da Nanni Moretti.

La protagonista femminile è Margherita, interpretata da Margherita Buy, una donna regista che sta girarando un film sulla difficile situazione degli operai che hanno occupato la loro fabbrica per evitare il licenziamento di alcuni di loro. Margherita non può occuparsi a tempo pieno della madre malata ma sa di poter contare sul fratello Giovanni (Nanni Moretti). La prima serata di Rai 4 propone un susseguirsi di episodi della serie poliziesca "CSI: Cyber II", con Patricia Arquette nei panni della psicologa Avery Ryan che coordina la "Cyber Division" una squadra dell'FBI formata da agenti esperti di informatica. Shad Moss e James Van Der Beek interpretano rispettivamente l'agente Brody Nelson e l'agente Elijah Mundo. Prosegue sul canale Rai 5 il programma culturale "The story of film" di Mark Cousins in cui si ripercorre la storia del cinema evidenziando i progressivi miglioramenti ottenuti grazie al progresso e alla tecnologia.

"Selma-La strada per lalibertà", è il film drammatico in onda su Rai Movie, la regia è di Ava DuVernay. E' il 1965, Martin Luther King (David Oyelowo) porta avanti un movimento pacifico a favore dei neri a cui è ancora negato il diritto di voto. Lo stato dell'Alabama è guidato da George Wallace (Tim Roth), un politico statunitense noto per essere un razzista dichiarato. Quando nella cittadina di Selma un giovane afroamericano, pur non avendo alcuna colpa, muore per mano di un poliziotto, King chiama a raccolta il popolo nero e inizia una manifestazione di protesta non violenta. Inevitabili saranno i pestaggi e le violenze da parte della polizia.

Il presidente americano in carica, Lyndon Johnson (Tom Wilkinson), decide finalmente di accogliere le richieste del leader Martin Luther King. Rai Premium offre la possibilità di rivedere la seconda puntata de "Il paradiso delle signore" seconda stagione. La storia si svolge a Milano nel 1956 e racconta gli amori e le difficoltà di Pietro Mori (Giuseppe Zeno), proprietario di un grande magazzino alla moda, che per amore di Teresa (Giusy Buscemi), la commessa più bella del negozio, rompe il fidanzamento con Andreina, la figlia di un banchiere, e chiude ogni rapporto con Vittorio (Alessandro Tersigni), valido pubblicitario e suo grande amico.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

Rai Uno ore 21,25 Tale e quale show, talent show

Rai Due ore 21.20 Sotto assedio - White House Down, film genere azione

Rai Tre ore 21.15 Mia madre, film genere drammatico

Rai 4 ore 21.00 CSI: Cyber II, serie televisiva genere poliziesco

Rai 5 ore 21.15 The story of film, doc. cultura

Rai Movie ore 21.10 Selma - La strada per la libertà, film genere drammatico

Rai Premium ore 21.20 Il pradiso delle signore II, serie televisiva.

