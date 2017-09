Sossio Aruta / Torna a Uomini e Donne dopo le accuse dell'ex moglie e con una novità

Sossio Aruta

La nuova edizione di Uomini e Donne ha avuto inizio questa settimana che si conclude con l'ultima puntata del Trono Over. Al centro dello studio ecco fare capolino oggi un altro amato e discusso protagonista: Sossio Aruta. Il cavaliere fa il suo ingresso in studio pronto a dare il via ad una nuova stagione e speranzoso che quest'anno trovi davvero la donna della sua vita, eppure fa una premessa: ci saranno meno baci. Sossio è stato spesso criticato la scorsa stagione proprio per il voler frequentare molte donne, spesso contemporaneamente, senza mai approfondire davvero la conoscenza di qualche dama. Sossio Aruta torna quindi a Uomini e Donne lasciandosi alle spalle un'estate davvero ricca di episodi tristi ma anche di novità. Abbiamo spesso letto di lui, infatti, quest'estate in merito alla querelle con l'ex moglie, che lo ha accusato di essere un padre poco attento e presente.

IL RITORNO DI SOSSIO CON UNA PROMESSA

Nello specifico la donna, in una lettera pubblicata su Di Più, rivolgendosi a Sossio ha dichiarato: "Invece di andare in tv dovresti trovarti un lavoro e pagare gli alimenti che il giudice della separazione ha stabilito che devi versare ai nostri figli. Mi dispiace dirlo, anche perché finora non lo avevo mai fatto, ma in questi anni non hai versato quasi nulla ai tuoi figli. - e ancora - Io e i nostri figli abbiamo vissuto periodi in cui tu non c’eri mai. In cui ti si vedeva di più nelle discoteche della Riviera romagnola che nel soggiorno". Parole alle quali Sossio ha risposto tra le lacrime e la disperazione di un padre che invece cerca ogni occasione per stare con i suoi figli. A questa parentesi dolorosa, si aggiungono però belle novità: Sossio ha infatti pubblicato il suo primo libro che è un'autobiografia dal titolo "Yo soy un pajaro".

