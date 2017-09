THE HUMAN CONTRACT/ Su Cielo il film con Jason Clarke (oggi, 22 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Cielo

NEL CAST JASON CLARKE E STEVEN BRAND

The Human Contract, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 22 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller e drammatica che è stata prodotta nel 2008 e diretta da Jade Pinkett Smith. Un film che partendo da una produzione indipendente ha saputo diventare un piccolo cult. Partecipano nel cast del film Jason Clarke nel ruolo del protagonista, l'uomo d'affari Julian Wright, Steven Brand interpreta Boyd, Idris Elba interpreta Larry, Jade Pinkett Smith (che come detto è anche la regista del film) interpreta il ruolo di Rita, Paz Vega interpreta Michael, T.J. Thyne ha la parte di Greg, Ted Danson ha il ruolo di E.J Winters, Joanna Cassidy interpreta Rose, Nicole Muirbrook Wagner ha la parte di Thalia, mentre Titus Welliver interpreta Praylis. 'The Human Contract' è stato girato interamente a Los Angeles con un cast di attori ancora non noti al grande pubblico. Un film che è stato giudicato molto bene dalla critica ma che ha avuto una distribuzione a singhiozzo a livello internazionale, pur essendo particolarmente apprezzato da chi ha avuto modo di vederlo per il suo intreccio particolarmente raffinato e complicato.

THE HUMAN CONTRACT, LA TRAMA DEL FILM

Clarke è un uomo d'affari di successo ma infelice, non riesce a coniugare la serenità nella vita privata con le vette raggiunte nella sua vita da businessman. La sua visione dell'esistenza cambierà radicalmente dopo aver conosciuto Michael, una donna che conquista l'uomo con il suo spiriti libero, completamente diverso rispetto al modo di vivere di Clarke. Michael è però una donna sposata, bellissima e complicata, praticamente indomabile. L'evoluzione del rapporto tra i due sarà difficile e stravolgerà completamente la vita di Clarke, che scoprirà molto su sé stesso ma che rischierà anche di veder crollare quella che è la sua vita precedente con tutte le sue certezze. Anche perchè Michael non nasconde segreti solo nella sua vita privata, ma sarà una donna che nasconderà risorse incredibili ma anche oscuri segreti.

