TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION/ Su Italia 1 il film con Mark Wahlberg (oggi, 22 settembre 2017)

il film di fantascienza in prima serata su Italia 1

NEL CAST STANLEY TUCCI

Transformer - Age of Extinction, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 22 settembre 2017 alle ore 21.15. Si tratta del quarto film dedicato alla serie Transformers, prodotta nel 2014 e diretta dal regista Michael Bay. Il cast del film vede presenti diversi attori di spicco del cinema americano come Mark Wahlberg nella parte del protagonista Cade Yeager, Stanley Tucci nella parte di Joshua Joyce, Nicola Peltz nel ruolo di Tessa Yeager, Tifus Welliver interpreta James Savoy, Li Bingbing ha la parte di Su Yueming, Jack Reynor interpreta il ruolo di Shane Dyson, James Bachman ha la parte di Gill Wembley, Klelsey Grammer interpreta Harold Attinger e T.J. Miller interpreta il ruolo di Lucas Flannery. Ma vediamo nel dettaglio la trama.

TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION, LA TRAMA FILM

Il film parte dal presupposto, come premessa, che 65 milioni di anni fa i dinosauri non si siano estinti a causa dell’esplosione di un meteorite, ma per colpa di alieni chiamati i Creatori, che trasformarono le forme di vite esistenti in metallo grazie a delle tecnologie apposite, con bombe che hanno procurato la trasformazione e quella che viene conosciuta come l’estinzione del Cretaceo-Paleocene. Passando ai tempi contemporanei, la storia racconta come a cinque anni dalla grande battaglia fra i Transformer, Autobot contro Decepticon, sulla Terra in Transformers non sono più graditi, ed anzi la CIA sta cercando in tutti i modi di mettersi sulle tracce degli ultimi robot rimasti, per causarne definitivamente l’estinzione. Una decisione che porta l’agente Harold Attinger a mettersi sulle tracce del robot capo degli Autobot, Optimus Prime, per eliminarlo definitivamente. Nel Texas nel frattempo Cade Yeager, un inventore appassionato di meccanica e senza troppe pretese, va alla caccia di rottami per risollevare un poco la sua disastrata situazione economica. Si imbatte in un camion, ma non sa che si tratta in realtà di Optimus Prime sotto mentite spoglie. Venuti a sapere della situazione, gli autobot si ribellano ed inizia uno scontro che deciderà le sorti della Terra, visto che la CIA è decisa a sferrare la sua offensiva finale, per cercare di contrastare una volta per tutte i Transformers. Viene scoperto che alla base del mondo moderno c'è quello che viene chiamato il 'Seme', portato dopo l'estinzione sul pianeta dagli alieni. I Trasformers alla fine lasceranno il pianeta Terra, con Optimus Prime che porterà con sé il seme e con Cade che potrà ricongiungersi finalmente con la propria famiglia dopo la battaglia, dopo aver sconfitto anche Harold Attinger, che aveva cercato di eliminarlo visti i suoi legami con i Transformers. Optimus Prime, prima di sparire nello spazio, invia un messaggio ai Ceeatori, intimandogli di non interessarsi più alla terra e dando di fatto inizio ad una nuova era di prosperità e di pace definitiva per il pianeta.

© Riproduzione Riservata.