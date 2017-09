Tale e Quale Show 2017/ Anticipazioni e diretta prima puntata: concorrenti, giuria e coach (22 settembre)

Tale e Quale Show

Torna per undici intensissime puntate, la nuova stagione di Tale e Quale Show 2017, condotta da Carlo Conti come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Undici appuntamenti che avranno modo di appassionare il pubblico come sempre, per uno spettacolo che verrà prodotto ancora in collaborazione con Endemol Shine Italy. Lo spettacolo si aprirà rigorosamente in diretta nel corso della prima serata di oggi, venerdì 22 settembre. Presso gli Studi Dear di Roma, 12 personaggi famosi, avranno modo di confrontarsi tra di loro per una gara all'ultima nota che sarà coinvolgente come previsto. Gli artisti in gioco, dovranno cimentarsi ogni settimana con molti altri cantanti, mettendo in piedi delle performance che potranno riguardare sia colleghi italiani che artisti stranieri, ancor più complicati da imitare per via della lingua. Insieme agli amici di Tale e Quale, ci sarà un ricco team composto da stilisti, truccatori, parrucchieri, coreografi e “vocal coach” che lavoreranno a strettissimo contatto per renderli simili alle star che dovranno interpretare.

Concorrenti, giudici e coach: le anticipazioni della prima puntata

Chi vincerà la nuova edizione di Tale e Quale Show 2017? Lo scorso anno ha trionfato Silvia Mezzanotte che, nel corso delle sue esibizioni, ha sempre lasciato la giuria di stucco. Anche per questa stagione, il cast si presenta molto variegato, tra showgirl, cantanti, attori e presentatori. Eccovi a seguire, tutti i nomi dei nuovi concorrenti del programma condotto da Carlo Conti. Saliranno sul palcoscenico: la showgirl Valeria Altobelli e l’attrice Edy Angelillo, il cantante Federico Angelucci e il conduttore televisivo Filippo Bisciglia. Un vincitore del Festival di Sanremo e di Amici, Marco Carta, un’altra showgirl, Alessia Macari, e la conduttrice Benedetta Mazza; il tenore Piero Mazzocchetti e un altro vincitore di Sanremo, la cantante Annalisa Minetti. Il gruppo si completa poi, con uno dei personaggi più istrionici della televisione, Mauro Coruzzi (in arte Platinette), e con una vera icona della musica anni '80, Donatella Rettore. In ultimo, spazio per l'ex giudice che nessuno ha dimenticato, Claudio Lippi.

La giuria di Tale e Quale

Alla fine di ogni esibizione, tutti gli artisti in gara dovranno confrontarsi con il parere dei giudici presenti in studio. Dietro il tavolo dei giurati troveremo ancora la grande Loretta Goggi, che ricopre questo ruolo fin dalla prima edizione. Spazio poi per Enrico Montesano e il piacevole ritorno di Christian De Sica. Anche per questa nuova edizione, non ci saranno delle eliminazioni ma, durante il corso delle puntate, verrà decretato un vincitore e la classifica darà modo di stilare anche il trionfatore dell'intera edizione. Chi deciderà le varie esibizioni di puntata in puntata? Come sempre i concorrenti si affideranno alla famosa “roulette-slot machine”. Ancora una volta, ospite gradito con le sue missioni impossibili, il comico Gabriele Cirilli. Nel corso di questa nuova ed entusiasmante esperienza, i vip saranno seguiti da validi vocal coach del calibro di Maria Grazia Fontana, Silvio Pozzoli, Dada Loi, e la “actor coach” Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti in musica saranno affidati nuovamente a Pinuccio Pirazzoli così come la consulenza musicale di Fabrizio Bigioni.

