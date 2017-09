Teresa Cilia vs Soleil Sorgè / Duro scontro a Pomeriggio 5 tra le due ex di Uomini e Donne!

Teresa Cilia contro Soleil Sorgè

Nuova puntata ricca di polemiche quella di Pomeriggio 5 andata in onda oggi 22 settembre su Canale 5. Si parla di bellezza, di capelli e tra gli opinionisti ecco tornare Soleil Sorgè, fidanzata di Luca Onestini, concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 2. Proprio negli ultimi giorni Soleil è stata preda di numerose critiche a causa dell'acconciatura sfoggiata nell'ultima diretta del GF Vip 2. Una "treccia d'aglio": così molti telespettatori hanno definito sul web l'acconciatura della bella Solei che oggi, a Pomeriggio 5 e a Barbara D'Urso spiega che la treccia è un'ispirazione presa dalla passerella di Valentino del 2015 ed è stata proposta anche da Beyonce proprio negli ultimi giorni. Una tendenza che, insomma, non ha colpito il pubblico italiano e neppure Teresa Cilia, altra ospite di Pomeriggio 5.

PAROLE AL VELENO TRA LE DUE EX DI UOMINI E DONNE

L'ex tronista di Uomini e Donne ha da ridire non soltanto sull'acconciatura di Soleil - "Qui non sei sulla passerella di Valentino" - ma anche su un servizio che la vede fare dei trattamenti estetici al corpo con particolare attenzione al lato b. Teresa sbotta: "Ma sei andata per fare un trattamento o per mostrare il lato b?"; poi l'attenzione si sposta sull'abito indossato oggi in studio dalla Sorgè. Per Teresa infatti l'abito è "troppo trasparente, per me sei mezza nuda io non l'avrei mai messo!", parole che scatenano la reazione di Soleil e il battibecco tra le due ragazze, entrambi volti noti di Uomini e Donne. Le parole di Teresa palesano però una poca simpatia nei riguardi di Soleil, cosa che in studio nota sia la D'Urso che gli altri ospiti. Il battibecco si fa sempre più acceso e si placa solo quando la conduttrice decide di cambiare argomento.

© Riproduzione Riservata.