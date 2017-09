UNA VITA / i Palacios festeggiano il loro ritorno a casa. Cayetana sconvolta...

Una Vita

Prepariamoci ad una nuova interessante puntata di Una Vita, che anche oggi andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. In essa vedremo Cayetana sconvolta dopo avere ricevuto la spilla di Ursula. Cosa significa tale oggetto? Qualcuno conosce qualcosa in più su quanto accaduto con la governante? In attesa di scoprire maggiori dettagli su una vicenda di sicuramente non è destinata a finire qui, la dark lady cercherà di riprendere in mano le redini della sua vita, a partire dal controllo sulla nuova scuola. Per questo, convocherà una nuova riunione del Patronato per avere la conferta dell'appoggio della maggioranza dei membri. Nel frattempo, Mauro continuerà a portare avanti le sue indagini nonostante Teresa gli abbia chiaramente chiesto di smettere di tormentare l'amica. E le importanti novità sul delitto di Ursula potrebbero arrivare persino prima del previsto...

È tempo di festeggiamenti per i Palacios

Dopo settimane trascorse nella disperazione più totale, finalmente oggi a Una Vita i Palacios potranno gridare al mondo tutta la loro felicità. Trini, Ramon e Maria Luisa hanno ripreso il possesso del loro appartamento di Acacias 38 e hanno trovato fin da subito gli amici di sempre. Con loro, decideranno oggi di festeggiare questa stupenda notizia: Trini, infatti, organizzerà nella sua abitazione una merenda nella quale saranno presenti tutti i vicini di casa. Tra di loro non potrà mancare Rosina, la cui stranezza continuerà ad essere motivi di preoccupazione per Leonor. La moglie di Pablo continuerà a tenere sotto controllo gli strani comportamenti della madre, ma una notizia suonerà per lei come nuovo campanello d'allarme: Rosina ha chiesto l'intervento di un sacerdote per benedire il loro appartamento. Per quale motivo? Cos'è accaduto di tanto grave per spingerla a tanto? Purtroppo, ogni tentativo di chiarimento non andrà a buon fine.

