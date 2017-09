UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma e Giorgio nella polemica, il pubblico dice basta (Trono Over)

Gemma Galgani, uomini e donne

Nuova stagione del trono over di Uomini e Donne e vecchie polemiche. Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono stati i protagonisti principali delle prime due puntate della nuova stagione del programma di Maria De Filippi tornando a lanciarsi frecciatine a distanza. Da quando si sono lasciati, la dama e il cavaliere non hanno mai smesso di discutere. Dopo aver chiarito tutti i punti che hanno portato alla fine della loro relazione, Gemma e Giorgio hanno continuano a punzecchiarsi a distanza. Il Manetti, in particolare, ha sempre commentato i flirt di Gemma schierandosi spesso con Tina Cipollari che non perde occasione per attaccare la dama. E’ quello che è accaduto anche in occasione della prima puntata della nuova stagione. Il Manetti, al centro dello studio per commentare la sua estate, ha detto la sua sulla storia tra Gemma e Marco. Giorgio ha dichiarato di aver conosciuto molte dame durante l’estate ma di essere stato sempre molto sincero nelle sue frequentazioni al punto da non aver mai illuso nessuno per la sua capacità di non tuffarsi a capofitto nelle storie contrariamente a quanto, di solito, fa Gemma. La frecciatina non è affatto piaciuta alla Galgani che ha risposto a tono a Giorgio chiedendogli di lasciare perdere la sua vita sentimentale.

MARCO FIRPO TROVERA’ L’AMORE?

Il pubblico del trono over di Uomini e Donne ha accolto sotto la propria ala protettiva Marco Firpo. Il cavaliere è tornato in studio con un nuovo look ma soprattutto con le lacrime agli occhi che hanno conquistato il pubblico. Marco, infatti, non è riuscito a trattenere le lacrime rivelando di essere stato lui a decidere di chiudere la storia. Un amore, dunque, quello con Gemma che ha fatto soffrire molto Marco che, tuttavia, è pronto a rimettersi in gioco. Il cavaliere che ha anche ricevuto la solidarietà degli altri cavalieri, dunque, riuscirà a trovare l’amore? I fans del trono over fanno il tifo per lui e sperano che riesca davvero a trovare una donna che lo ami e con cui possa costruire una storia d’amore importante. Marco Firpo, dunque, è pronto a voltare pagina dimenticando definitivamente Gemma Galgani?

