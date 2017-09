UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Mattia Marciano al passo d’addio? I timori dei fans (Trono Classico)

Mattia Marciano, uomini e donne

Mattia Marciano riuscirà a reggere la pressione del trono classico di Uomini e Donne? Nonostante l’avventura sul trono dell’ex corteggiatore di Desirèe Popper sia cominciata da poche settimane, le critiche sono già tante. Il bel napoletano, infatti, è finito nel mirino degli opinionisti per il feeling con Vittoria, la corteggiatrice sulla quale ha messo gli occhi anche Paolo Crivellin. Tra Mattia e Vittoria c’è una tale confidenza da far credere che i due si conoscessero prima del programma. Marciano e la corteggiatrice, tuttavia, hanno spiegato di essersi incontrati per la prima volta nello studio di Uomini e donne ma in pochi ci credono. Come se non bastasse, la pagina Instagram Le Perle ha pubblicato un video in cui Mattia si diverte in auto con la corteggiatrice Chiara. Il filmato ha attirato anche l’attenzione di Desirèe Popper che, sui social, ha scritto: “Mi ricordo bene questo video. Quando ho chiesto mi ha detto che era la cugina. Poi sono io la diffidente”. Tante critiche, dunque, per Mattia Marciano che, forse, non si aspettava un inizio così difficile. Arrivato sul trono con l’appoggio di tutti i fans, Mattia riuscirà a superare le prime difficoltà o si arrenderà lasciando il trono prima del previsto?

PAOLO CRIVELLIN FUTURO ATTORE?

Chi invece è partito nel modo giusto è Paolo Crivellin. L’ex tentatore di Temptation Island 2017 ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne con la sua bellezza. Paolo si è presentato sul trono come un ragazzo serio e posato attirando l’attenzione di molte corteggiatrici. L’ex Mister Italia, nonostante non sia alla sua prima esperienza nel mondo dello spettacolo, sta facendo ricredere tutti. Molti telespettatori, infatti, sono convinti che il consulente assicurativo sia davvero solo in cerca dell’amore. Paolo, infatti, single da molto tempo dopo la fine della sua ultima storia d’amore durata cinque anni e mezzo, ha molta voglia d’innamorarsi. A Uomini e Donne, infatti, spera di trovare la donna della sua vita. Nessuna ambizione televisiva per Paolo Crivellin? Assolutamente no. Il sogno di diventare un attore, infatti, fa parte del passato. “Sì, ma è come quello di un bambino che vuole fare l'astronauta. Mi piacerebbe, ma non credo che ne sarei in grado”, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni.

