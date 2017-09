UOMINI E DONNE / Anticipazioni registrazione trono over: nuovi pretendenti per Gemma?

Trono Over

Le dame e i cavalieri sono pronti per tornare in studio per una nuova registrazione del trono over. Nel primo pomeriggio di oggi, in quel di Cinecittà, Maria De Filippi darà il via ad una nuova registrazione della versione senior del suo programma. In studio, come sempre, ci saranno Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino, pronti a commentare le vicende delle dame e dei cavalieri. Cosa accadrà in questa nuova registrazione? Come sempre si ripartirà da Gemma Galgani e dal suo sfogo dietro le quinte dopo l’ultima puntata. Nel corso della scorsa puntata, la dama storica del programma di Maria De Filippi è tornata ad essere ufficialmente single. Dopo la fine della sua storia con Marco Firpo, Gemma aveva cominciato a frequentare il cavaliere Giancarlo con cui c’era stato anche un bacio. Il cavaliere, però, nella scorsa puntata, ha deciso di non portare avanti la conoscenza preferendo avere con Gemma solo un rapporto d’amicizia. Per la Galgani, dunque, è arrivata l’ennesima delusione sentimentale. Cosa accadrà nella nuova registrazione? Per Gemma arriveranno nuovi pretendenti?

GIORGIO MANETTI E SOSSIO ARUTA PROTAGONISTI?

Nella nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne potrebbero trovare spazio anche Giorgio Manetti e Sossio Aruta. Entrambi i cavalieri non sono ancora riusciti a trovare il vero amore nonostante siano ormai dei veterani del programma di Maria De Filippi. Sossio e Giorgio, tuttavia, sono tornati in trasmissione per cercare la donna della loro vita e sembrano pronti a concedere una possibilità alle donne che andranno a corteggiarli? Per Giorgio Manetti e Sossio Aruta, dunque, arriveranno delle nuove dame? Novità potrebbero esserci anche per Anna Tedesco che sta vivendo una bella conoscenza che, per il momento, la rende felice. La nuova storia di Anna continuerà o ci saranno sorprese? Come sempre, poi, non mancheranno le dirette delle persone in cerca di un amore del passato o di un colpo di fulmine.

