Un posto al sole: un nuovo duro colpo per Angela e Franco (Anticipazioni puntata 22 settembre)

Un posto al sole

Si conclude oggi la programmazione settimanale di Un posto al sole. La soap partenopea andrà in onda questa sera a partire dalle ore 20:40, quando saranno nuovamente di grande attualità i problemi sentimentali di Franco e Angela. La crisi della coppia continua da tempo, anche se tra alti e bassi, ma negli ultimi giorni la situazione è andata leggermente migliorando: Franco ha ottenuto quel prestito che gli ha permesso di tirare un piccolo respiro di sollievo alla palestra, mentre Angela è apparsa leggermente più comprensiva dopo il duro scontro avuto con il compagno in presenza dei suoi familiari. Ma ancora una volta il peggio potrebbe ancora venire: proprio quando penserà di avere risolto tutti i puoi problemi, Boschi dovrà fare i conti con un nuovo duro colpo. Di cosa si tratterà? Le sue intromissioni nelle faccende di Peppino e della sua famiglia subiranno ulteriori conseguenze?

L'avventura di Patrizio è giunta al termine?

Ancora problemi tra gli abitanti di Palazzo Palladini nell'appuntamento odierno con Un posto al sole. Sia le nuove generazioni che le vecchie generazioni saranno infatti chiamate a prendere delle decisioni importanti: ai Cantieri, Marina, Roberto e Filippo discuteranno per l'ennesima volta a causa di un problema di lavoro anche se le origini del loro malcontento saranno ben diverse. L'Emiro chiederà di incontrare uno di loro per il suo nuovo progetto, ma chi di loro si prenderà questo importante compito? Patrizio dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni, dopo il bacio scambiato con Asia. Rossella ci aveva visto giusto non fidandosi del rapporto del suo fidanzato con la sua ex e ora il senso di colpa sarà evidente nel figlio di Ornella. I motivi di tensione per lui non si limiteranno a questo: Patrizio, infatti, sarà sul punto di apprendere se la sua avventura a Chef Parade continuerà oppure no...

