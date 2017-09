Uomini e Donne oggi / In onda il Trono Over: Sossio punta Manila, Tina cerca un veccho amore (22 settembre)

Uomini e Donne, nella puntata di oggi 22 settembre 2017 torna in onda in Trono Over. Sossio punta la nuova arrivata Manila, Tina Cipollari cerca un vecchio amore

Anna Montesano 22 settembre 2017