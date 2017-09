VALERIA ALTOBELLI/ Modella e giornalista, a 12 anni ha debuttato come attrice (Tale e Quale Show)

Valeria Altobelli alla corte di Carlo Conti a "Tale e Quale Show" (foto LaPresse)

“Tale e Quale Show” torna anche quest'anno con Carlo Cont in onda ogni venerdì su Rai 1. Nel cast di questa edizione fa parte Valeria Altobelli insieme a personaggi del calibro di Mauro Coruzzi (Platinette), Marco Carta, Donatella Rettore, Edy Angelillo, Annalisa Minetti. La Altobelli, sorana doc classe 1984, è conosciuta dal grande pubblico televisivo soprattutto per le sue apparizioni nell’arena di Forum su Mediaset e per la trasmissione di Rete 4 Top, nella quale ha saputo mettere in luce le sue doti da inviata, mostrando di possedere anche una grande spigliatezza oltre a doti fisiche assolutamente ammirevoli.

LAUREATA A PIENI VOTI IN GIURISPRUDENZA

Non per niente, Valeria Altobelli nel 2004, quindi ormai tredici anni fa quando era appena ventenne, ha rappresentato l’Italia in quello che viene considerato il concorso di bellezza più prestigioso del pianeta, ovvero Miss Mondo. Oltre alle gambe c’è di più, canterebbero Jo Squillo e Sabrina Salerno, perché la bella Valeria si è anche tolta la soddisfazione di laurearsi a pieni voti in Giurisprudenza, ottenendo la laurea magistrale con 110 e lode. Proprio questo eclettismo abbinato ad un’ottima capacità di linguaggio e cultura, hanno portato Valeria Altobelli ad entrare nel cast di un programma come “Tale e Quale Show” in cui bisogna fare sfoggio di un talento a dir poco camaleontico, vestendo in ogni puntata, e in maniera possibilmente credibile, i panni di un personaggio sempre diverso. Sicuramente il fisico aiuta, alta un metro e 82 la Altobelli potrà sicuramente divertirsi nell’imitare alcune grandi icone della musica internazionale, abbinando alla presenza scenica un senso dell’umorismo che non le è mai mancato.

VALERIA ALTOBELLI AL CINEMA CON FABIO DE LUIGI

L’arena di “Tale e Quale Show” si prospetta particolarmente congeniale al talento artistico di Valeria, che oltre a lavorare come modella, attrice e giornalista ha anche coltivato sin da bambina quella che è un’altra sua grandissima passione, ovvero la musica. Ha studiato infatti pianoforte, chitarra e canto lirico, ed essendo nata e cresciuta a Sora, ha anche partecipato come corista ad alcuni concerti di una sua illustre concittadina, Anna Tatangelo. A soli 12 anni la Altobelli ha debuttato come attrice, quando nel 1996 ha partecipato al musical “Forza Venite Gente”: progressivamente le occasioni per lei si sono moltiplicate, tanto da arrivare al debutto sul grande schermo grazie al film “Tiramisù”, scritto, diretto e interpretato per il cinema da uno dei nomi di punta della commedia italiana contemporanea, Fabio De Luigi. La bella Valeria è sposata ormai da quattro anni con il campione di canottaggio Simone Venier: dalla loro unione è nato Gioele.

© Riproduzione Riservata.