VENTO SELVAGGIO/ Su Rete 4 il film con Ray Milland e John Wayne (oggi, 22 settembre 2017)

NEL CAST RAY MILLAND E JOHN WAYNE

Vento selvaggio, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 22 settembre 2017 alle ore 16.15. Una pellicola di genere avventura e storica con il titolo in lingua originale Reap the Wild Wind ed è stata realizzata nel 1942 negli Stati Uniti d’America per la regia di un celebre cineasta a stelle e strisce come Cecil B. De Mille con il soggetto che è stataìo scritto da Thlema Strabel mentre per la stesura della sceneggiatura vi è stata la collaborazione di diversi artisti come Jeanie Macpherson, Alan Le May e la stessa Strabel. Nel cast sono presenti grandi nomi del cinema come Ray Milland, John Wayne, Paulette Godard, Raymond Massey e Robert Preston. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

VENTO SELVAGGIO, LA TRAMA DEL FILM

In questa pellicola viene narrata la storia di un naufragio avvenuto nei pressi delle coste della Florida. A guida del veliero naufragato vi è un capitano molto esperto di nome Jack Stuart (John Wayne) che in prima analisi sembra essere il vero colpevole del disastro. Tuttavia, per chiarire meglio come siano andate le cose, l’armatore decide di chiedere all’avvocato Stephen Tulliver (Ray Milland) di indagare meglio su questa vicenda per essere certi se dare la responsabilità al capitano Stuart oppure escluderlo completamente perché non colpevole. L’avvocato inizia allora ad analizzare la situazione punto per punto e quello a cui riesce a giungere dopo accurate indagini al fatto che sia meglio per adesso che il capitano Jack Stuart sia esonerato per qualche tempo. Il capitano non è un uomo che si arrende tanto facilmente o che si lascia accusare di crimini che non ha commesso, così decide di agire e far capire a tutti chi è davvero il capitano Stuart. Riesce quindi ad entrare in contatto con una nuova nave, se ne impadronisce e poi si affida ad una banda di affondatori di professione con il quale stringe alcuni accordi.

Senza neanche rendersene conto il capitano Jack Stuart diventa loro complice, la banda di criminali infatti si occupa di organizzare naufragi che poi potranno fruttare un bel po’ di soldi. Tuttavia per il capitano Stuart le cose non andranno esattamente come previsto. A bordo della nave che Jack Stuart h promesso di far affondare vi è una giovane donna clandestina. Questo creerà non pochi problemi al capitano e alla banda di affondatori proprio perché a causa del terribile naufragio, la donna perde la vita.

