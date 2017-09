X FACTOR 11 ED. 2017/ Audizioni: i top e i flop della seconda puntata (21 settembre)

X Factor 2017

I TOP DELLA SECONDA PUNTATA

La seconda puntata delle audizioni di X Factor 2017 ha fatto vedere che anche in questa edizione numero 11 del talent in onda su Sky si potranno vedere dei cantanti davvero dotati. Non sono mancati anche dei siparietti divertenti, come quello in cui Fedez ha scoperto di avere un fan proveniente dal Ruanda, che però ha scelto di provare a passare il turno con una canzone di Fabri Fibra. Vedremo la prossima settimana quali altri concorrenti saliranno sul palco. Nell’attesa ecco i top e i flop della seconda puntata, cominciando dai primi. Francesca Giannizzari ha solo 16 anni, ma non si fa intimorire da un imprevisto come il cambio della chitarra e con la sua voce convince i giudici, portando persino Levante ad alzarsi per salire sul palco con il solo scopo di abbracciarla. Potrebbe diventare una concorrente con ottime chance nel talent. Un altro “candidato” per diventare un super-concorrente è Gabriele Esposito. L’anno scorso era stato eliminato ai bootcamp da Arisa, ma Fedez gli aveva detto di tornare l’edizione successiva e lui l’ha fatto. Ora può prendersi una grossa rivincita. Ha ottime chance anche il giovanissimo Luca Marzano, che ha deciso di suonare il pianoforte dopo aver passato una settimana in coma. Periodo durante il quale gli è stata fatta ascoltare musica dal fratello.

X FACTOR 2017, I TOP DELLA SECONDA PUNTATA

Una menzione, positiva, la merita anche Domenico Arezzo, 18 anni: è salito sul palco con una certa spigliatezza e armato di chitarra. La sua versione di “Kiss” ha convinto i giudici. Benji e Fede comincino a tremare. Per quanto riguarda i flop, va segnalata Tian Hardin. È salita sul palco dicendo di puntare molto sulla sua presenza scenica, ma forse avrebbe dovuto lavorare di più sulla voce. In ogni caso il vero flop è la scelta dei giudici di farle passare il turno. Sono invece stati bocciati, ma è difficile capire se puntassero solo sull’ironia o sulle loro doti, Valentina Diamante ed Edoardo Aiello. La prima ha dedicato una canzone al lardo, mentre il secondo si è esibito in un raggae inneggiante alla cucina a base di vegetali.

© Riproduzione Riservata.