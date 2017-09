AL BANO/ Ecco la mia sorpresa (e il regalo) per Loredana Lecciso (Verissimo)

Al bano a Verissimo

L'AMICIZIA CON VLADIMIR PUTIN

Il nuovo appuntamento con il rotocalco televisivo di casa Mediaset, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 è pronto a partire con una nuova puntata che si preannuncia scoppiettante grazie anche alla presenza dell’amatissimo cantante di origini pugliesi Al Bano Carrisi. Un personaggio che ha saputo fare la storia della musica regalando al proprio pubblico successi senza tempo come Felicità, Nostalgia canaglia, Nel Sole e tantissimi altri ancora. Il suo è un successo straordinario come dimostrano i tantissimi concerti che tiene in giro per il mondo. In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’artista ha raccontato di un regalo che ha voluto fare a Loredana Lecciso in occasione di uno dei suoi ultimi concerti. Queste le parole dell’artista: “Loredana passa per essere una in cerca di riflettori e invece ho dovuto penare per convincerla.. Ma ci tenevo: era il suo compleanno e al mio concerto del 28 agosto c’erano tanti presidenti, tra cui Vladimir Putin. Putin? Sì, non è la prima volta che ci incontriamo io e Vladimir: ci siamo conosciuti nel 1986, quando era ancora capo del Kgb e ci siamo rivisti nel 2005 a un capodanno al Cremlino. Alla mia Italia servirebbe uno così”.

AL BANO: LA CRISI CON LOREDANA LECCISO E' PASSATA

In un’intervista riportata dal portale Today, Al Bano ha voluto parlare della crisi sentimentale che alcuni anni fa ha interessato la sua relazione con Loredana Lecciso. Il cantante pugliese ha anche voluto rimarcare come l’arrivo della Lecciso nella sua vita abbia permesso di riempire un vuoto. Queste le parole dell’artista nato a Cellino San Marco: “La crisi? Ha fatto delle cose che hanno sviato il nostro rapporto. Forse la sovraesposizione, forse altri casini. Io, che la so più lunga, le ho subito detto: "Fai quel che ti pare ma non contare su di me. Oggi è tutto rientrato. E oggi è anche la mamma di due miei figli. Intanto chiariamo una cosa: la signora Loredana non ha usurpato nulla, come sento ancora dire. Ha riempito un vuoto gigantesco che si era creato nella mia vita. È arrivata in un momento nel quale intorno a me, a casa mia e nelle zone che avevo frequentato per decenni, sentivo soltanto l'eco delle cose passate”.

© Riproduzione Riservata.