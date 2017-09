ALESSANDRA AMOROSO/ Quando si sposa? Mistero sul matrimonio con Stefano Settepani (Un, due, tre...Fiorella!)

Alessandra Amoroso ospite a "1,2,3 Fiorella"

Nel “One Woman Show” di Fiorella Mannoia, “Un, due, tre...Fiorella!", ci sarà Alessandra Amoroso tra le ospiti d’eccezione della puntata di sabato 23 settembre su Rai 1. La Amoroso rappresenta ormai da diversi anni uno dei volti di punta della musica italiana, pur avendo esordito giovanissima, ma avendo avuto un successo travolgente dopo lo strepitoso esordio in seguito alla vittoria di “Amici” di Maria De Filippi. Di sicuro con Marco Mengoni ed Emma Marrone, Alessandra Amoroso rappresenta la concorrente di un talent che ha avuto la carriera di maggior successo una volta fatto l’esordio nel mercato discografico. Una carriera sfavillante con i tanti successi testimoniati non solo dalle vendite dei dischi capaci di far registrare numeri da record, ma anche dai tantissimi premi ricevuti, a partire dai 6 Wind Music Awards ricevuti nel corso di diverse estati, e dai due MTV Europe Music Awards nel 2014, che l’hanno consacrata anche a livello internazionale.

LA SOLIDARIETA' PER IL MESSICO

Il successo di Alessandra Amoroso dunque negli ultimi anni non si è fermato solamente ai confini Nazionali, ma è arrivato anche all’estero ed oltreoceano. In particolare in America Latina e in Messico, terra colpita proprio in queste ore da un terribile sciame sismico che, con una scossa di magnitudo 7.1, ha messo in ginocchio la Capitale, Città del Messico. Tanto che sui social la stessa Amoroso ha voluto dedicare questo messaggio alla popolazione messicana colpita dal gravissimo sisma: “Sono sempre vicino a voi e a questo dolore che non riesco a immaginare. Un abbraccio molto grande con questo mio cuore spezzato ma sempre pieno di speranza. Un popolo meraviglioso. Mi dispiace tanto.” Dunque una grande vicinanza da parte della cantante che si è esibita molte volte in Messico, ma in generale, alla stregua di altre artiste italiane come Laura Pausini, è stata tutta l’America Latina a tributare sempre un enorme successo ai dischi della cantante salentina, nativa di Galatina.

MATRIMONIO IN VISTA PER ALESSANDRA AMOROSO?

In estate Alessandra Amoroso è stata protagonista anche della cronaca rosa con la sua storia con il fidanzato Stefano Settepani, che risulta essere più solida che mai, dopo le foto che hanno testimoniato come durante la bella stagione, le vacanze al mare della coppia siano andate a gonfie vele. Nonostante questo, intorno alla Amoroso c’è stato grande interesse riguardo a quella che poteva essere la data del matrimonio con il suo Stefano. Molte voci si sono rincorse tanto da far pensare che la Amoroso e Stefano Settepani potessero convolare a giuste nozze già quest’anno, ma alla fine la mancanza di un annuncio ufficiale ha fatto pensare come il tutto si svolgerà probabilmente nel 2018. Matrimonio o no, per Alessandra Amoroso il momento personale è positivo, e in attesa di un nuovo disco che possa tornare ad infiammare la fantasia dei fans, l’apparizione al fianco di Fiorella Mannoia in "Un, due, tre...Fiorella!”, sarà sicuramente un appuntamento da non perdere per i tantissimi ammiratori e le ammiratrici della cantante pugliese.

