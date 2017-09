Asia Nuccetelli innamorata / Gianfranco Battistini è il nuovo amore della figlia di Antonella Mosetti

Asia Nuccetelli

Asia Nuccetelli ha trovato finalmente l’amore. La figlia di Antonella Mosetti, con un video pubblicato sui social, ha svelato ai followers di aver un fidanzato. Il fortunato si chiama Gianfranco Battistini e di lui si da poco. L’ex gieffina, infatti, non ha aggiunto molto svelando solo il nome del suo nuovo fidanzato. La notizia, tuttavia, era nell’aria. Nel corso di una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque, Asia Nuccetelli, commentando la bellezza di Luca Onestini, concorrente del Grande Fratello Vip, aveva dichiarato di essere impegnata spiazzando Barbara D’Urso. “Io sono impegnata ragazzi”, aveva dichiarato Asia. “Questo è un colpo di scena mi ti sei fidanzata? Ti ho fatto la stessa domanda che ho rivolto a Berlusconi quando l’ho intervistato!» - aveva replicato Barbara D’Urso a cui Asia aveva risposto ancora «E non lo so forse… Ora divento rossa». La conduttrice, incuriosita, aveva promesso d’indagare. Asia ha così tagliato la testa al toro svelando in prima persona di essersi innamorata di Gianfranco Battistini. Cliccate qui per vedere il video.

ASIA NUCCETELLI AL CENTRO DELLE CRITICHE

Asia Nuccetelli torna così ad essere una protagonista del gossip per la sua nuova storia d’amore dopo aver riempito le prime pagine dei giornali per aver ceduto al fascino della chirurgia estetica a soli 20 anni. Nonostante le numerose critiche che ancora riceve, la figlia di Antonella Mosetti non è affatto pentita e ha ammesso di sentirsi finalmente bella. Finalmente sicura di se stessa, Asia ha conquistato una consapevolezza nei propri mezzi che prima non aveva. In tv, riesce a controbattere a tutte le accuse difendendo le proprie scelte, forte anche del sostegno dei followers che, da un anno a questa parte, aumentano sempre di più. Amata e criticata allo stesso tempo, dunque, Asia Nuccetelli va avanti per la propria strada, felice della persona che è diventata.

