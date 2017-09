BEAUTIFUL/ Anticipzioni puntata 23 settembre: Nicole e Zende sposi felici a San Valentino BEAUTIFUL/ Anticipz

Beautiful

È il giorno di San Valentino nelle trame di Beautiful (con precisione possiamo dunque affermare che la distanza temporale dagli Stati Uniti è ora di poco più di sette mesi) e Nicole e Zende possono finalmente coronare il loro sogno d'amore. La coppia ha deciso di mettere da parte le divergenze degli ultimi mesi e di dimenticare il nuovo tradimento del fotografo con Sasha. Per l'occasione la sposa ha deciso di dare alla sorella una seconda possibilità: non è ancora pronta a perdonarla, ma Sasha potrà comunque essere presente alla cerimonia. Del gruppo saranno tutti gli Avant, i Forrester al gran completo tra cui Kristen e Tony che non potranno mancare ad un traguardo così importante nella vita del figlio. Quinn darà il suo benestare ad appendere il ritratto della sposa sul salone della mansion e Nicole scenderà con uno splendido abiti in stile principessa dalla scalinata, dalla quale in passato quasi tutti i membri della famiglia hanno cercato di realizzare il loro sogno d'amore...

Sally rovina le nozze di Nicole e Zende?

Nella puntata di Beautiful in cui avrà inizio la celebrazione delle nozze di Nicole e Zende, ci sarà qualcuno pronto a sfruttare al massimo la celebrità legata ad una delle famiglie più in vista della città. Sally manterrà il suo iniziale progetto di intrufolarsi alla cerimonia e per raggiungere l'obiettivo si vestirà come cameriera del servizio catering. Il motivo? Per prima cosa cercare di rivedere Thomas, con il quale ha già scambiato un primo bacio appassionato, ma anche ottenere nuova visibilità, come accaduto qualche giorno prima durante il litigio avuto con Steffy al Giardino. Per questo Sally avrà in mente di dare vita ad un nuovo scontro con la nipote di Eric, ancor meglio se arrivando quasi alle mani. Anche questa volta la rivalità tra le due donne finirà a torte in faccia? Nicole e Zende vedranno il loro matrimonio rovinato a causa di una persona decisa a fare pubblicità alla sua nuova azienda?

