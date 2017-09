BELEN RODRIGUEZ/ News: le critiche contro Giulia De Lellis e Cristiano Malgioglio

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez non è una concorrente del Grande Fratello Vip 2017 eppure è costantemente nei pensieri e nei ricordi di diversi concorrenti del reality show di Canale 5. E non parliamo solo dei fratelli Cecilia e Jeremias, che comprensibilmente nominano la modella nei loro discorsi, sentendone la mancanza (soprattutto in occasione del compleanno al quale non hanno potuto partecipare). Fin dai primi giorni, infatti, sono stati in molti a parlare della conduttrice di Tu sì que vales: da Alfonso Signorini, che ha chiesto a Cecilia di smettere di essere la copia della più famosa sorella, o di Aida Yespica, che ha criticato l'eccesso di chirurgia plastica nel suo lato B. Più di recente però è stata proprio Belen a lanciare una frecciatina nei confronti di Giulia De Lellis, nemica giurata proprio di Cecilia all'interno del programma di Canale 5.

Belen Rodriguez: la frecciatina a Giulia De Lellis

Intervistata a Casa Signorini dall'amico Alfonso, Belen Rodriguez ha parlato del ruolo delle cosiddette influencer, che stanno danneggiando il mondo della moda a causa dei loro consigli, non sempre pertinenti, nei social network. Considerando che Giulia De Lellis si è definita 'influencer' nella sua presentazione ufficiale al Grande Fratello Vip, è davvero difficile non cogliere una frecciatina contro la fidanzata di Andrea Damante. Nessuna conferma è comunque arrivata dalla stessa Belen, che ha preferito essere più esplicita nei confronti di Cristiano Malgioglio. Sempre nel salotto dell'amico Alfonso, si è rivolta al paroliere affermando: "Malgiolgio non mi piace. Perché per me non è una bella persona. Non mi piace perché per me pretende rispetto, ma non dà rispetto. Io lo ucciderei. Se stavo nella casa lo uccidevo, lo lanciavo dalla finestra". Parole ben più positive sono arrivate invece nei confronti di Simona Izzo, ritenuta una persona che "arricchisce culturalmente, stimola in continuazione".

