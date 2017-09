BIANCA ATZEI/ "Ho lottato contro la morte di Max Biaggi!" (Verissimo)

Bianca Atzei e Max Biaggi

LA FINE DI UN INCUBO

Nella puntata del rotocalco televisivo Verissimo in onda questo pomeriggio su Canale 5 per la conduzione di Silvia Toffanin, tra gli ospiti attesi in studio ci sarà anche la cantante Bianca Atzei. Tra l’altro la Atzei arriverà assieme al proprio compagno Max Biaggi con il quale recentemente ha festeggiato i due anni di vita condivisa. Tuttavia il principale motivo di gioia per i due innamorati è stato senza dubbio rappresentato dal superamento del terribile incidente di cui è stato vittima alcuni mesi fa il campione di motociclismo. Un incidente che ha fatto temere per la sua stessa vita come del resto ha confermato in un’intervista risalente al mese di luglio rilasciata al settimanale Oggi in cui ha parlato della fine di un incubo: “Mi sono trovata a lottare contro un nemico potentissimo: la paura di perdere la persona che amo, un tema di cui ho parlato anche nelle mie canzoni.. Dopo la seconda operazione al polmone, al risveglio mi ha regalato il primo sorriso ed è stato un sollievo immenso. Perché sì, devo ammetterlo: all’inizio è stata durissima”.

PER BIANCA ATZEI UN PERIODO FELICE GRAZIE ALLA PRESENZA DI MAX

L’amore tra Bianca Atzei ed il campione romano Max Biaggi sembra essere molto solido. Inoltre, l’incidente ha avuto il merito di cementare ulteriormente la loro relazione facendo prevedere in un futuro abbastanza prossimo non solo i fiori d’arancio ma anche un possibile figlio. In una recentissima intervista rilasciata ad Oggi, Max Biaggi ha rimarcato come l’amore di Bianca gli abbia completamente cambiato la vita permettendogli di vivere un periodo come quello attuale particolarmente felice. Queste le parole di Max Biaggi nei confronti di Bianca Atzei: “Lei sta cambiando la mia vita.. all'inizio mi ha fatto un po’ penare... Diciamo che non sono stato subito il suo principe azzurro… Stiamo bene ed è un momento molto intenso del nostro rapporto, ma credo che l’istituzione del matrimonio sia un po’ retrò. L'incidente? Quello che mi è accaduto non riuscirò mai a dimenticarlo. Non posso prendere decisioni sul futuro e mi vedo costretto a lavorare sodo per riacquistare la mia salute fisica”.

