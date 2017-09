Bake Off 2017/ Pagelle, eliminati e grembiule blu della quarta puntata: Tony protagonista, Aris in lacrime

Bake Off Italia 2017

E' la serata dell'Inferno a Bake Off, con il tema Dantesco che fa da sfondo ai nostri pasticceri. Il quarto appuntamento con il gioco di Real Time ha regalato come di consueto leggerezza e intrattenimento ai fan. In molti hanno seguito la nuova puntata dello show con Benedetta Parodi, che ha condotto i ragazzi verso il nuovo traguardo. Andiamo subito a scoprire come sono andati i nostri protagonisti, analizzando i top e i flop della quarta puntata. Tra i migliori c'è sicuramente Tony, che ha conquistato il Grembiule Blu a discapito di Luigi. Quest'ultimo si è fatto in quattro per mettersi in evidenza, dimostrando una certa generosità coi compagni. Durante la prova wow, quella con la macchinetta dello zucchero filato, ha supportato gli aspiranti pasticceri in difficoltà. Alla fine, infatti, era quasi certo di essere tra i prescelti per il Grembiule Blu, ma così non è stato. Molto bene anche la Parodi, sempre delicata e autoironica. Pollice in giù per gli eliminati: Paolo è stato il primo a lasciare il game, poi l'ha seguito Francesca ed infine Aris. Quest'ultimo ha reagito malissimo alla eliminazione, ma avrà tempo di rifarsi e le potenzialità non gli mancano. A soli sedici anni ha comunque fatto il suo percorso a Bake Off, mica male considerata la giovane età. Interessante il tema della puntata, anche se qualcuno ha voluto scherzarci sopra. Lo stesso Aris, assieme a Damiano e Luigi, non ha mostrato gran feeling con la Divina Commedia.

Tripla eliminazione

Prima Paolo, poi Francesca ed infine Aris hanno lasciato Bake Off. Riavvolgiamo il nastro della puntata per rivivere il momento che ha visto l'esclusione dei tre aspiranti pasticceri. Per Paolo dobbiamo tornare alla Prova Creativa, che consisteva nella realizzazione di una torta meringa in centoventi minuti. Il nostro Paolo non è riuscito ad emergere, anzi. La giuria ha ritenuto giusto eliminarlo, impedendogli l'accesso alla prova tecnica. Qui i ragazzi dovevano cimentarsi nella costruzione di una torta da nove piani. Un test molto più complicato per certi versi e Francesca è andata nel pallone. Anche per lei è arrivata l'eliminazione, così come per Aris che giunto quasi al traguardo, con la prova wow da sostenere, pensava di essere salvo. Invece, pure lui ha commesso diversi errori e il verdetto lo ha costretto a salutare i compagni.

