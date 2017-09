CARLA CRUZ/ E il flirt con Jeremias, il fratello di Belen Rodriguez (Verissimo)

Carla Cruz a Verissimo

“JEREMIAS MI PIACEVA DAVVERO”

Tra poche ore va in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il rotocalco televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti annunciati figura anche la modella ecuadoregna Carla Cruz diventata famosa in questi giorni per aver preso parte alla seconda edizione nel reality di casa Mediaset, Grande Fratello Vip. Un’esperienza che purtroppo per lei è stata molto breve essendo stata eliminata dopo solo una settimana. In attesa di conoscere le emozioni provate in questa breve ma intensa esperienza, in una recente intervista rilasciata al sito Isa e Chia, la modella ha voluto parlare anche del presunto flirt consumatosi all’interno della casa con Jeremias Rodriguz, fratello di Belen, rimarcando: “E' possibile che a determinare la mia uscita, oltre al fatto di non essere conosciuta, sia stata la mia riservatezza. Certo, anche il flirt con Jeremias Rodriguez può essere stato letto male. In realtà, mi piaceva davvero. Siamo due ragazzi single e giovani che si sono trovati a vivere insieme per molto tempo, era naturale potesse accadere qualcosa. Jeremias mi piace indipendentemente dalle telecamere, ci siamo detti che ci saremmo rivisti fuori. Non ci siamo fatti promesse di amore eterno, ma ne riparleremo una volta fuori”.

CARLA CRUZ, “IO HO LASCIATO SIMONE”

La modella ha inoltre regalato nel corso delle intervista, delucidazioni circa la sua relazione con Simone Rugiati terminata circa tre mesi fa rispondendo alle dichiarazioni dello stesso Rugiati. Nello specifico queste le parole della modella: “Ho chiuso la relazione con Simone quasi tre mesi fa. Sono entrata nella Casa da single e non sento il mio ex da due mesi. All’inizio ci sentivamo di tanto in tanto, poi abbiamo smesso. Nella Casa, ho detto che mi odia perché è vero. Non ne conosco i motivi, bisognerebbe chiederlo a lui. Sono stata io a lasciarlo per un insieme di cose, non ero più felice. Non ho nulla contro di lui, è stato il mio primo legame importante e gli voglio bene. Ho superato la nostra storia, invece so che per lui non è così. Quello che ha detto su di me? Ha ancora qualche sassolino dalla scarpa da togliersi. Vorrei dirgli solo di smetterla di odiarmi. Non gli ho fatto nulla, semmai il contrario. Non capisco perché ce l’abbia con me”.

© Riproduzione Riservata.