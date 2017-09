CATTIVISSIMO ME 2/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Pierre Coffin (oggi, 23 settembre 2017)

il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA PIERRE COFFIN E CHRIS RANAUD

Cattivissimo me 2, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 23 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'animazione digitale del 2013 che è stata diretta da Pierre Coffin e Chris Renaud (Pets - Vita da animali, Lorax - Il guardiano della foresta, Una ghianda è per sempre). Le voci originali dei protagonisti sono di Steve Carell (40 anni vergine, Agente Smart - Casino totale, Little miss sunshine), Kristen Wiig (Ghostbusters, Il sopravvissuto - The martian, Le amiche della sposa) e Miranda Cosgrove (School of rock, Te intruders, la serie tv iCarly). Il film è il sequel dell'omonimo Cattivissimo me, diretto dalla stessa coppia di registi. Cattivissimo me 2 è stato, come il film precedente, un grandissimo successo di pubblico, incassando globalmente quasi 1 miliardo di dollari. Si tratta del film più lucrativo nella storia ultracentenaria della Universal Pictures, fondata nel 1912 e oggi fra le maggiori studi cinematografici statunitensi. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

CATTIVISSIMO ME 2, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Dopo le vicende del primo film Gru ha ormai abbandonato la carriera del supercattivo per dedicarsi alle sue figlie adottive, Agnes, Edith e Margot. In un laboratorio top secret nell'Artico intanto sono stati rubati dei campioni di siero PX41, una potentissima arma in grado di trasformare chiunque in un pericolosissimo mostro viola. Visto che tracce del composto sono state rinvenute nel centro commerciale vicino a casa di Gru, la Lega Anti Cattivi ha inviato Lucy Wilde per contattare l'ex cattivo e chiedere il suo aiuto. Gru però, portato al quartier generale della Lega Anti Cattivi, rifiuta l'incarico. Ritorna quindi alle sue bambine e al suo vecchio laboratorio, controllato dai fedeli Minions, dove ora produce Marmellosa. Si tratta di una marmellata composta da tutti i frutti esistenti, ma dal sapore terribile. Lì Gru parla con il Dottor Nefario, suo collaboratore, che rassegna le sue dimissioni perché intende continuare la carriera di supercattivo. Dopo questa defezione, Gru decide di rimettersi in pista e accettare il lavoro al fianco di Lucy. I due si fingono dei venditori di muffin al centro commerciale ed indagano sugli altri negozianti. In particolare le loro attenzioni sono attirate dal ristorante messicano gestito da Eduardo, secondo Gru una copertura per El Macho, uno dei più terribili supercattivi del passato,oggi considerato morto ma di cui non si è mai ritrovato il cadavere. Nel frattempo però un misterioso criminale rapisce i minions e li utilizza come cavie per testare il siero PX41.

